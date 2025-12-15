Frente Frío 21: A esta hora habrá mínimas de -10 grados en estos estados hoy martes 16 de diciembre

La temporada de frío en México sigue afectando a algunos lugares específicos a través de bajas temperaturas y chubascos que, nuevamente, se harán presentes este martes 16 de diciembre. Por ende, luce interesante conocer qué estados serán los más lastimados por el Frente Frío 21 durante este día.

Como sabes, el Frente Frío 21 ha logrado sostenerse durante varios días en la República Mexicana, lo cual ha causado una serie de problemas respiratorios en los más chicos y grandes del hogar. Además, se sabe que varios estados serán afectados por sus bajas temperaturas a lo largo de este martes 16 de diciembre.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 21 hoy martes 16 de diciembre?

Según lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, durante este martes 16 de diciembre Tamaulipas lidiará con chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que San Luis, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Colima, Jalisco, el Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz tendrán intervalos de chubascos.

|Conagua

De igual modo, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México tendrán lluvias aisladas, mientras que Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León sufrirán rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, así como Durango, Sonora, Chihuahua, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas rachas de 10 a 20 kilómetros por hora.

Por si fuera poco, el Frente Frío 21 dejará mínimas de -10 a -5 grados con heladas en la madrugada en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, así como mínimas de -5 a 0 grados en Zacatecas, Sonora, Baja California, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. ¡Toma tus precauciones!

¿Cuándo saldrá el Frente Frío 21 de México?

La Conagua establece que una masa de aire polar podrá modificar sus características térmicas, lo cual favorecerá el aumento de las temperaturas en los próximos días. Por ende, se espera que el Frente Frío 21 se desplace sobre el oriente del Golfo de México, saliendo del país esta misma semana.