HORA LÍMITE para VOTAR por tu favorito de La Granja VIP, este lunes 15 de diciembre

A menos de una semana de disfrutar la gran final de La Granja VIP, se vuelve más crucial que nunca apoyar a tu granjero favorito, evitar que sea el último eliminado y darle mayor probabilidad de convertirse en el ganador de los 2 millones de pesos. A continuación te contamos más de las votaciones de este lunes 15 de diciembre.

Hasta qué hora puedes votar este lunes 15 de diciembre por tu favorito en La Granja VIP

La votación ya está abierta oficialmente para darle a tu apoyo a la granjera o granjero que se haya ganado tu corazón, y podrás participar diario. No hay una hora a la que las votaciones se detengan este lunes 15 de diciembre, por lo que puedes votar libremente durante el Programa En Vivo y también después. En otras palabras, hasta las 11:59 P.M. puedes aprovechar para emitir tu voto.

Es importante mencionar que todavía falta un eliminado de La Granja VIP y abandonará la competencia el día viernes, antes de la final. Si votas desde este lunes, no solo le estás dando mayor probabilidad a tu favorito de convertirse en el ganador sino también estás evitando que vaya a convertirse en ese eliminado. Además, esta semana ya no hay Capataz y nadie es inmune a la nominación.

Cómo votar por tu favorito antes de la gran final de La Granja VIP

Entra al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo para emitir tu voto. Diario tienes 10 votos para darle a una sola persona o para repartir entre los 6 granjeros que todavía quedan en la competencia.

Si contestas las preguntas de una breve encuesta, puedes disponer de 10 votos adicionales diario.

Qué pasará en la última semana de La Granja VIP

De lunes a miércoles, tendremos un total de 4 nominados: dos a partir de La Asamblea (lunes), uno de El Duelo del martes y otro de El Duelo del miércoles. El jueves tendremos La Salvación, una competencia cuyo triunfador dejará de estar nominado automáticamente; nos quedaremos con una lista definitiva de 3 nominados.

El viernes sabremos quién es el último eliminado de este reality show y quiénes se convierten en los 5 finalistas.

No te pierdas el Programa En Vivo de La Granja VIP para seguir cada detalle y los mejores momentos del reality show en su recta final. Se transmite por la señal de Azteca UNO de lunes a viernes, entre las 9:00 P.M. y las 10:30 P.M.; también puedes seguirlo en el sitio web oficial y la app. Por supuesto, tampoco puedes perderte la gran final este domingo 21 de diciembre, a las 8:00 P.M.

