Adrián Marcelo publica foto sin ropa ¿al propósito?

Una publicación de este tipo es de esperarse de parte de Adrián Marcelo, que nunca decepciona al momento de generar conversación en redes sociales. Sin embargo, muchos ya no ven esto de forma hilarante ni como un signo de estar siempre presente en tendencias, sino interpretando un desgaste mental-emocional en el que se encuentra el creador de contenido. Esto generó una foto sin ropa subida en sus redes sociales.

¿Qué se ve en la foto con Adrián Marcelo sin ropa?

Aunque ha pasado que se presentan errores de parte de los propios artistas o inclusive las famosas filtraciones de imágenes comprometedoras, el comediante regiomontano publicó esta foto suya en este inicio de semana. Y sin lugar a dudas, se entiende que con la total intención de montar algo así de atrevido, Adrián dejó una postal que probablemente le cause sanciones de parte de Instagram.

El hombre dedicado a los medios acudió a Las Vegas para jugar un torneo de Poker, el cual es un hábito que ya tomó en tiempos recientes. Hoy participa con una marca que lo llevó al WPT Championship a jugar un torneo donde la entrada cuesta 10, 000 dólares. Y precisamente en la previa, fue donde el comediante se tomó la foto en mención.

En una toma claramente planificada, el hombre de 35 años posó sin ropa, solamente con calcetines, un gorro y unos crocs. Sin playera, sin pantalones, ni calzones y cubriéndose la zona prohibida con los diez mil dólares (parece ser) que tenía en efectivo para participar en el torneo.

¿Adrián Marcelo está bien en su estabilidad mental?

Aunque históricamente ha sido un hombre controvertido, pues desde sus inicios en televisión destacaba por su irreverencia, Marcelo ha estado en el ojo público por no verse en control de su situación en meses recientes. Ya es públicamente conocido que ha vivido momentos críticos en su relación matrimonial y se indica que dicha situación le estaba afectando.

Por ello, al ver algo como lo publicado en su clave de Instagram, inclusive algunos fanáticos que siempre le apoyaron en sus locuras, ya pide explicaciones y se preocupa por el joven que se desempeña en los medios. En ese sentido, la red social donde subió la foto no le ha indicado infringir sus reglas de comunidad y él está disfrutando su torneo de cartas.