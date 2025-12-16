¡Última hora! Muere actor Juan José Zerboni: ¿de qué murió?

El medio artístico mexicano lamenta la confirmación del deceso de un actor que comenzó tarde en su vida actoral, pero que dejó un impacto total en la industria televisiva, radiofónica y teatral. Y es que se informó que el sábado pasado Juan José Zerboni falleció. Esto es lo que se sabe de un deceso que sabe muy mal en la farándula mexicana.

¿Quién es el actor, Juan José Zerboni?

Tal como se ha propagado la información a lo largo de los distintos medios de comunicación, la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales confirmó la noticia. A sus 72 años, el hombre disfrutó de las mieles de la actuación desde que tenía 57. Él no estudió para esta labor artística, sin embargo cuando se encontró con ella en el camino, la aprovechó en cada instante.

Eso se manifestó por su participación en la televisión, en el teatro, en la radio tradicional, en los podcast e incluso fungiendo como productor. Ante eso, otro de los espacios donde participó en sus últimos años de carrera lamentó su muerte. Esto dijo el podcast Entre Bambalinas.

"Con mucho dolor, el equipo de Entre Bambalinas, lamenta profundamente el informar el deceso de nuestro compañero Juan José Zerboni, acaecido este sábado 13 de diciembre. Durante 8 años fuimos cómplices, colegas, pero sobre todo amigos. Su partida nos deja un enorme vacío y nos es tan difícil concebir que ya no esté entre nosotros. Sin embargo aquí continuaremos a partir de 2026, rindiendo homenaje a su persona en cada uno de nuestros programas".

¿Qué le pasó al actor, Juan José Zerboni?

Pese a que distintos espacios le están despidiendo, ninguno ha indicado exactamente lo ocurrido con el artista mexicano. Por ello, se tendrá que esperar a que alguna fuente dictamine lo sucedido el sábado pasado. No se tenía información correspondiente a complicaciones con su salud. Ante eso, solamente se propagarían rumores, pero los distintos actores y gente que trabajó con él ya lo despiden con emotivos mensajes en las redes sociales.