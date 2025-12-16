Famoso panadero se arrepintió y pidió disculpas a México; ¿qué dijo?

En la era de las redes sociales cada movimiento en falso puede costarle demasiado a las figuras públicas. En este caso, el famoso panadero británico, tuvo que arrepentirse de sus afirmaciones y aseguró que se equivocó. Y es que las reacciones en el espacio digital fueron abundantes en su contra, por ello llegó la rectificación de su parte. Esto fue lo que pasó con Richard Hart.

¿Qué pasó con este panadero británico?

Las redes sociales realmente se envalentonaron ante las palabras de un multi elogiado experto en pan nacido en Londres. Este hombre tuvo una interacción en el podcast llamado Pop Foodie Radio, espacio donde emitió su opinión de lo que él veía alrededor de la cultura del pan en México. Ante eso, tuvo una intervención desafortunada.

Entendido de lo que habla y de su experiencia, en un momento de su participación indicó que en México quería hacer algo fuera de lo común y su opinión sostiene que en México no se tiene cultura del pan. “Sería interesante ver México, porque ellos tampoco tienen mucha cultura del pan... Hacen tartas con estos panecillos blancos feos que son bastante baratos y están hechos industrialmente".

Por eso en el espacio digital se hizo viral que un hombre inglés había atacado al bolillo. Aunque no lo mencionó por su nombre, las personas se enfadaron en sobre manera. Los memes y críticas no se hicieron esperar y por ello Hart decidió pedir una disculpa pública.

¿Cuál es el negocio de este panadero británico en México?

El europeo de 48 años mencionó tanto a México porque recientemente abrió un negocio en la capital, en la colonia Roma, llamado Green Rheno. Dicho negocio está operando desde junio y sus primeros contactos de su trabajo en tierra tricolor le generaron esas sensaciones. Además, ya habló de problemas con la ley que se resolvieron con dinero.

“Estamos construyendo ahora mismo y nos han retrasado un mes porque nos han cerrado y hemos tenido que pagarles dinero. Al parecer, así es como funciona en México. Ya sabes que puedes pagar para salir de los apuros, así que eso hicimos"