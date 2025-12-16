Exatlón México: Así entran a la semana 12, estos son los 3 mejores y los 3 peores rendimientos

La novena temporada de Exatlón México inició este lunes 15 de diciembre, y con el Juego por la Villa 360 y el Juego por la Ventaja el cual daba una vida adicional en el Duelo de Eliminación. Sin embargo, aquí te diremos cuáles son los 3 mejores y peores rendimientos de cara a este nuevo ciclo.

¿Quiénes son los 3 mejores y 3 peores rendimientos de la novena temporada de Exatlón México’

La atleta que se encuentra hasta la cima como una de los mejores rendimientos, es Mati Álvarez con 140 carreras, de las cuales ha ganado 105 y 35 derrotas, lo cual le da un porcentaje del 75% de efectividad.

Evelyn Guijarro le sigue con el segundo lugar, Sniper acumula 145 carreras con 107 victorias y 38 derrotas; por lo que su porcentaje de efectividad es 73.79%.

Koke Guerrero ocupa el tercer sitio, el Hechicero del Aire suma 164 carreras, de las cuales ha ganado 110, pero perdido 54; esto le da un 67.07% de efectividad.

¿Quiénes son los 3 peores rendimientos?

Heber Gallegos ocupaba el puesto número 22 con 38 carreras, de las cuales sólo ganó 9 y perdió 29, lo cual le daba un porcentaje del 23.68%.

Jazmín Hernández quien llegó hace un par de semanas está en el puesto número 23 con 9 competencias, de las cuales sólo ha ganado 2 y perdido 7, con ello tiene el 22.22% de efectividad.

José mejor conocido como Joe de la Selva, está en el último sitio, suma 57 carreras de las cuales sólo ha ganado 8 y perdido 49 con un porcentaje del 14.04%.

A pesar de ser el peor rendimiento, pudo eliminar a esta leyenda roja

Joe de la Selva sólo perdió una vida en el Duelo de Eliminación ante Heber Gallegos, una situación que tomó por sorpresa de todos, ya que, a pesar de ser el porcentaje más bajo, José Ochoa ya suma la eliminación de 3 Rojos, y además fue quien dio el punto clave para el Juego por la Ventaja este lunes 15 de diciembre.

De hecho, Ernesto Cázares se burló de Mario Mono Osuna, quien pudo colgar su objetivo en el triángulo; a eso se le añade que, Ernesto Cázares dijo que quiere seguir eliminado a los Rojos, quienes siguen sufriendo la salida de Heber Gallegos.