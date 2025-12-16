Cantante sufrió una descarga eléctrica en pleno concierto

¡Una presentación se convirtió en una escena de terror! Un grupo de jóvenes que estaban haciendo un concierto en vivo, parecía que serìa una una noche normal, hasta que uno de ellos sufrió una descarga eléctrica a la mitad del escenario.

Ana Bárbara, Benny Ibarra y más, hicieron declaraciones en El Cantoral durante el recital de Manuel Alejandro

Los hechos en su momento generaron pánico entre los espectadores, por lo que fue captado por varias personas, imágenes que fueron subidas a redes y ahora se ha vuelto viral. Quédate para que conozcas qué fue lo que le pasó al cantante.

¿Qué le pasó al cantante?

El vídeo viral fue subido por el usuario en TikTok mosadeo, donde explica que él estaba grabando una presentación en vivo de la agrupación “Mi Mejor Amigo Scott”, en un establecimiento en Perú.

Parecía ser una noche normal, hasta que el cantante principal al momento de tomar el micrófono, observamos que empieza a gritar y en automático se desploma al recibir la descarga eléctrica, generando pánico entre los espectadores y los demás integrantes del grupo.

Por suerte, el staff del escenario al ver lo que estaba ocurriendo y que empezaban a saltar chispas, corrieron para auxiliar al joven, logrando desconectar los aparatos que generaron la descarga. A los pocos segundos vemos al joven que se recupera y reacciona. Se sabe que el joven se encuentra en buen estado de salud después del terrible momento.

¿Qué pasa si recibo una pequeña descarga eléctrica?

Aunque el cantante que recibió la descarga eléctrica en el video viral, ya se encuentra estable, es importante que al ser víctimas de esos sucesos siempre acudamos a un médico. En el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina, explica que aunque parezcan situaciones menores hay que ir al doctor ya que podría presentarse algún daño interno.

Cuando veamos que alguien sufre dicho accidente, hay que apagar la corriente eléctrica de forma segura, al igual que el personal de la presentación hizo para poder salvar al joven artista. Posteriormente llama a emergencias para atender la situación y mantén alejada a la persona de la energía.