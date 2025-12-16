Estas son las dos playas en Cozumel donde puede encontrar mantarrayas, según la IA

El encontrar mantarrayas es una experiencia que no se puede igualar, animales marinos que en muchas ocasiones parecen que están volando en el mar, con alas y una cola enorme. Por suerte, México cuenta con costas donde es posible ver a estos ejemplares en completa libertad.

En Cozumel, además de encontrar playas de gran impacto ecológico, es posible encontrar a esos animales marinos. Es así que consultamos con la IA para conocer los lugares que debes visitar para conocerlo.

¿Hay mantarrayas en Cozumel?

Al consultar en la IA de Gemini, la primera opción que nos proporcionó se trata de Stingray Beach, un club de playa en el que es posible observar a esos ejemplares en completa libertad, una costa de agua cristalina que todos deberían visitar en sus próximas vacaciones.

La siguiente alternativa que merece la pena ser visitada en Cozumel se trata de la playa El Cielo; además de encontrar arrecifes increíbles y estrellas de mar, también te será posible encontrar mantarrayas en completa libertad, ideal para sacar tu snorkel y usarlo. Considera que para llegar es necesario tomar un viaje en lancha para arribar a la zona protegida.

Son dos playas ampliamente recomendadas para conocer a los animales, donde te será posible verlos nadar con total tranquilidad. Es importante que sigas las indicaciones del personal de seguridad para ver su llegada y disfrutar del paseo.

¿Qué pasa al tocar una mantarraya?

Aunque son lugares turísticos ampliamente recomendados en Cozumel, es importante que seas consciente de que eso no implica que no haya riesgo, ya que nos estamos enfrentando a un animal y estamos invadiendo su hogar.

Al visitar cualquiera de las playas mencionadas por la IA para encontrar mantarrayas, es fundamental que no las toques, debido a dos importantes razones, según la NOAA Office of National Marine Sanctuaries: