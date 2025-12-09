Estos son los hábitos que hay que dejar para el cierre de año porque atraen energías negativas, según el Feng Shui
El Feng Shui ofrece consejos que deben tomarse antes de que culmine el año. Algunos hábitos atraen energías negativas a nuestra vida.
Ya pasó una semana de diciembre por lo que el fin de año se aproxima. Es por eso que muchas personas se aferran a distintas creencias con el fin de saber cómo los sorprenderá el 2026 y de qué manera pueden atraer energías positivas a sus vidas.
Me culpa por darle tres papás | Programa del 6 de diciembre 2025
El Feng Shui aparece en este punto como una de las creencias a las que muchas personas de todo el mundo llegan en busca de respuestas. Esta filosofía de origen chino trae algunas recomendaciones para esta última etapa del 2025 que, según afirma, ayudará a comenzar el nuevo año con energías positivas.
¿Se pueden renovar las energías del hogar?
Esta filosofía oriental afirma que es la armonía el primer paso a lograr dentro de un hogar. Gracias a esta, las energías positivas del universo pueden llegar y fluir libremente por los espacios de nuestra casa beneficiándonos en distintos ámbitos de nuestra vida.
Para el Feng Shui, las energías del hogar pueden renovarse si se emplean diferentes cambios. La idea de esta creencia apunta a corregir algunos errores comunes que son considerados hábitos que terminan atrayendo energías negativas.
¿Qué hábitos pide el Feng Shui cambiar?
El Feng Shui propone utilizar esta última etapa del 2025 para eliminar ciertos hábitos que pueden perjudicarnos. Esta creencia enumera qué es lo que puede atraer energías indeseadas y de qué manera se puede revertir esa situación.
- Cactus y plantas espinosas: Aunque aportan un toque visual atractivo, estas plantas pueden generar problemas económicos o de relación. El Feng Shui aconseja colocarlas cerca de ventanas o puertas para mitigar su efecto, ya que atraen la mala suerte.
- Tijeras: Son esenciales, pero su manejo requiere atención. Para evitar la dispersión de energía negativa, la regla de oro del Feng Shui es mantenerlas siempre cerradas.
- Espejos rotos o sucios: Los espejos en mal estado son considerados atrayentes de infortunios. Deben estar pulcros e impecables. Además, hay que tener en cuenta que los espejos pueden absorber energía, por lo que es preferible no tenerlos en el dormitorio.
- Flores secas o muertas: Mientras las flores frescas embellecen, las que se marchitan o secan alteran el balance energético del hogar.
- Relojes detenidos o sin batería: Un reloj que no funciona es más que una pieza decorativa olvidada; es un símbolo de estancamiento y pérdida de vitalidad. Retirar o reparar cualquier reloj sin pila es crucial para evitar el drenaje de energía.
- Objetos dañados o deteriorados: Cualquier artículo roto, desgastado o en malas condiciones es visto como un foco de energías perjudiciales. El Feng Shui relaciona estos objetos con la escasez económica por lo que sugiere su pronta eliminación.