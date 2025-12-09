Estos son los hábitos que hay que dejar para el cierre de año porque atraen energías negativas, según el Feng Shui

Ya pasó una semana de diciembre por lo que el fin de año se aproxima. Es por eso que muchas personas se aferran a distintas creencias con el fin de saber cómo los sorprenderá el 2026 y de qué manera pueden atraer energías positivas a sus vidas.

El Feng Shui aparece en este punto como una de las creencias a las que muchas personas de todo el mundo llegan en busca de respuestas. Esta filosofía de origen chino trae algunas recomendaciones para esta última etapa del 2025 que, según afirma, ayudará a comenzar el nuevo año con energías positivas.

¿Se pueden renovar las energías del hogar?

Esta filosofía oriental afirma que es la armonía el primer paso a lograr dentro de un hogar. Gracias a esta, las energías positivas del universo pueden llegar y fluir libremente por los espacios de nuestra casa beneficiándonos en distintos ámbitos de nuestra vida.

Para el Feng Shui, las energías del hogar pueden renovarse si se emplean diferentes cambios. La idea de esta creencia apunta a corregir algunos errores comunes que son considerados hábitos que terminan atrayendo energías negativas.

¿Qué hábitos pide el Feng Shui cambiar?

El Feng Shui propone utilizar esta última etapa del 2025 para eliminar ciertos hábitos que pueden perjudicarnos. Esta creencia enumera qué es lo que puede atraer energías indeseadas y de qué manera se puede revertir esa situación.

