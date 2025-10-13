Estas horas faltan para que un eclipse solar oscurezca el cielo durante 6 minutos

El cielo es una de las grandes maravillas que no deja de deslumbrar a la humanidad. En este se producen eventos que logran apoderarse de toda la atención y en 2027 ocurrirá el denominado eclipse solar más largo del siglo, por lo que los amantes de la Astronomía cuentan las horas de cara al fenómeno.

Si bien cada año se producen eclipses solares, la particularidad del eclipse que se producirá dentro de dos años es que tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos. Se tratará de un tiempo récord para este evento que podrá apreciarse desde distintos rincones del mundo.

¿Qué es un eclipse solar?

Un informe de la Universidad Nacional de México (UNAM) señala que los eclipses son uno de los fenómenos de la naturaleza más espectaculares. “Ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se colocan a lo largo de una línea recta”, precisa.

En este marco, la UNAM explica que “si la Tierra queda en medio de los otros dos cuerpos celestes tenemos un eclipse lunar”, pero “si la Luna queda en medio del Sol y la Tierra, entonces hablamos de un eclipse solar”.

¿Cuántas horas faltan para el eclipse solar más largo del siglo?

El próximo fenómeno que se llevará todas las miradas ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y es denominado como el eclipse solar más largo del siglo. Ese día, el cielo se oscurecerá durante 6 minutos y 22 segundos, y podrá verse de forma parcial en Asia, Europa y África, mientras que diez países podrán contemplarlo completamente.

Para los amantes de la Astronomía, este eclipse solar será un evento que no desearán perderse. Es por eso que están contando las horas para poder apreciar este fenómeno para el cual faltan aproximadamente 2 años, 10 meses y 13 días, esto quiere decir que restan unas 16,056 horas para poder mirar hacia el cielo y maravillarnos.