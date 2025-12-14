Horóscopo chino 2026: a estos signos les espera un año complicado y podría ser el tuyo, según astróloga.

Ya se acerca el 2026, un año que estará marcado por la renovación, la claridad mental, las decisiones conscientes y la liberación de viejos estancamientos, pero no todas son buenas noticias. Según las predicciones de Ludovica Squirru dentro del Horóscopo Chino, comienzan a delinearse los movimientos energéticos del ciclo que se aproxima, revelando también cuáles serán los signos a los que la suerte no los acompañará del todo en esta nueva etapa.

Rata

A este signo se le recomienda transitar el año con especial cautela, sobre todo en temas económicos y emocionales. El ciclo del Caballo de Fuego puede traer movimientos bruscos, etapas de altibajos y situaciones que exijan mayor serenidad. La clave será evitar decisiones impulsivas, cuidar de cerca los recursos y mantener el equilibrio interior para no dejarse arrastrar por tensiones externas.

Gallo

El Gallo podría atravesar un 2026 con más desafíos que otros signos, enfrentando pruebas que pondrán a evaluación su organización y claridad mental. Será fundamental actuar con prudencia, revisar cada paso antes de avanzar y evitar conflictos innecesarios. Si logra mantenerse flexible y estratégico, podrá sortear los imprevistos y convertir los obstáculos en aprendizajes valiosos.

Chancho (Jabalí)

Para este signo, el año demandará atención constante y una buena administración de la energía personal. El Chancho deberá trabajar en la disciplina y el manejo de impulsos, ya que ciertas circunstancias podrían tentarlo a actuar sin medir consecuencias. Mantener los pies en la tierra, sostener rutinas saludables y analizar cada oportunidad con calma le permitirá evitar tropiezos y transitar 2026 con mayor armonía.

¿Qué trae el año del Caballo 2026 según el Horóscopo Chino?

Luego de transitar las energías de la Serpiente, Amanda Manuela —especialista en Metafísica China— explica que esta etapa final de 2025 se siente como una auténtica montaña rusa emocional: todo se amplifica, se intensifica y sale a la luz con fuerza. No es desorden ni caos, sino un proceso que finalmente trae claridad. Pero después de cada cierre llega un inicio, y así se aproxima el Caballo 2026 con una energía dinámica que invita a moverse, animarse y salir de lo conocido.

Es un tiempo para decidir con más confianza y dejar atrás lo que quedó estancado. Su impulso genera cambios rápidos y abre puertas inesperadas, especialmente para quienes estén listos para dar un paso al frente sin mirar demasiado atrás. Desde la mirada del Horóscopo Chino, este ciclo potencia la creatividad, la independencia y las ganas de explorar nuevas posibilidades. Aun así, tanta intensidad puede jugar en contra si uno se deja llevar por la impulsividad.

Según el Horóscopo chino 2026, el Año del Caballo impulsa cambios rápidos, valentía renovada y nuevas oportunidades de avance.|Fuente: Canva

“A partir del 17 de febrero de 2026, el año estará regido por el Caballo de Fuego, el animal más apasionado e indomable del zoo chino. Creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental, el caballo encendido por el fuego trae movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad”, indica Ludovica Squirru en su cuenta de Instagram. “Será un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen”, concluye.

Será importante bajar revoluciones, respirar hondo y pensar antes de actuar para aprovechar la energía sin que se vuelva caótica. A nivel colectivo, 2026 promete movimientos, sorpresas y una gran necesidad de adaptación. En este escenario acelerado, el consejo clave será mantenerse centrado y escuchar la propia intuición. Quienes logren ajustar el ritmo cuando sea necesario, evitando decisiones impulsivas, podrán canalizar la fuerza de este ciclo y transformarla en oportunidades reales de crecimiento y renovación personal.