Horóscopo de hoy viernes 1 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 1 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 1 de mayo de 2026

Hoy, viernes 1 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a tomar decisiones intensas que pueden marcar un antes y un después. La Luna Llena en Escorpio revela lo que necesita transformarse para que encuentres mayor equilibrio en tus vínculos y en lo que construyes.

: la jornada te impulsa a tomar decisiones intensas que pueden marcar un antes y un después. La Luna Llena en Escorpio revela lo que necesita transformarse para que encuentres mayor equilibrio en tus vínculos y en lo que construyes. Tauro : el día pone el foco en tus relaciones y en cómo manejas lo que compartes con otros. La Luna Llena en Escorpio puede traer definiciones que te ayuden a ordenar prioridades y sostener estabilidad.

: el día pone el foco en tus relaciones y en cómo manejas lo que compartes con otros. La Luna Llena en Escorpio puede traer definiciones que te ayuden a ordenar prioridades y sostener estabilidad. Géminis : la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles te ayudará a avanzar con seguridad.

: la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles te ayudará a avanzar con seguridad. Cáncer : la jornada despierta sensibilidad y ganas de conectar con lo que te hace bien. La Luna Llena en Escorpio potencia tus emociones y puede acercarte a experiencias más profundas.

: la jornada despierta sensibilidad y ganas de conectar con lo que te hace bien. La Luna Llena en Escorpio potencia tus emociones y puede acercarte a experiencias más profundas. Leo : el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. La Luna Llena en Escorpio puede movilizar temas familiares que requieren atención.

: el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. La Luna Llena en Escorpio puede movilizar temas familiares que requieren atención. Virgo : la energía disponible favorece el intercambio de ideas y conversaciones importantes. La Luna Llena en Escorpio impulsa diálogos que pueden traer claridad y generar cambios positivos.

: la energía disponible favorece el intercambio de ideas y conversaciones importantes. La Luna Llena en Escorpio impulsa diálogos que pueden traer claridad y generar cambios positivos. Libra : la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar tensiones.

: la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar tensiones. Escorpio : la Luna Llena en tu signo potencia tu intensidad y te invita a cerrar ciclos que ya no tienen sentido. Podrías encontrar claridad para iniciar una nueva etapa con mayor firmeza.

: la Luna Llena en tu signo potencia tu intensidad y te invita a cerrar ciclos que ya no tienen sentido. Podrías encontrar claridad para iniciar una nueva etapa con mayor firmeza. Sagitario : el día sugiere bajar el ritmo y observar con mayor profundidad lo que ocurre en tu interior. La Luna Llena en Escorpio puede ayudarte a soltar cargas y recuperar equilibrio.

: el día sugiere bajar el ritmo y observar con mayor profundidad lo que ocurre en tu interior. La Luna Llena en Escorpio puede ayudarte a soltar cargas y recuperar equilibrio. Capricornio : la energía disponible favorece encuentros con personas que aportan nuevas perspectivas. La Luna Llena en Escorpio impulsa conexiones que pueden generar oportunidades importantes.

: la energía disponible favorece encuentros con personas que aportan nuevas perspectivas. La Luna Llena en Escorpio impulsa conexiones que pueden generar oportunidades importantes. Acuario : la jornada te lleva a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. La Luna Llena en Escorpio puede marcar un punto de inflexión en lo que deseas construir.

: la jornada te lleva a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. La Luna Llena en Escorpio puede marcar un punto de inflexión en lo que deseas construir. Piscis: el día despierta tu intuición y tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias. La Luna Llena en Escorpio potencia tu sensibilidad y te invita a confiar en lo que sientes.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: