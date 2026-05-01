Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 1 de mayo

Con el cambio de las posiciones astrológicas, los números de la suerte de cada signo del zodíaco van cambiando, trayendo a su vida fortuna en juegos de azar y lotería.

Además, para hoy viernes 1 de mayo, el Universo tiene un mensaje importante, que indica lo que le espera a cada integrante de la rueda zodiacal durante esta jornada.

Números de la suerte de tu signo hoy viernes 1 de mayo

Aries

El Universo te dice que confíes en tu instinto, pero que no fuerces las puertas que están cerradas.

Números de la suerte: 09, 21 y 44.

Leo

El mensaje indica que tu brillo es natural y no necesitas exagerar para ser visto.

Números de la suerte: 03, 17 y 32.

Sagitario

El Universo te dice que la aventura que buscas empieza en tu mente, debes organizar tus ideas.

Números de la suerte: 12, 28 y 50.

Tauro

El mensaje es que estás en tu temporada, aprende a celebrar tus logros pequeños, ya que son base de la abundancia.

Números de la suerte: 05, 16 y 29.

Los números de la suerte con los que cada signo puede ganar la lotería|Pexels: DS stories

Virgo

El Universo te dice que sueltes la autocrítica, ya que hoy es un día para sanar.

Números de la suerte: 08, 24 y 37.

Capricornio

Se te pide que tengas paciencia y sigas construyendo en silencio.

Números de la suerte: 04, 11 y 40.

Géminis

El universo te dice que tu palabra tiene poder de decreto hoy, aprende a hablar con amor.

Números de la suerte: 07, 22 y 55.

Libra

Se te pide buscar el equilibrio interno antes de intentar arreglar el mundo de los demás.

Números de la suerte: 02, 18 y 33.

Descubre los números de la suerte de tu signo hoy viernes 1 de mayo|Pexels: Atlantic Ambience

Acuario

Tu visión original es tu mayor tesoro, no tengas miedo de ser diferente.

Números de la suerte: 01, 15 y 48.

Cáncer

Protege tu energía emocional, no todos merecen conocer tus sueños más profundos.

Números de la suerte: 06, 19 y 42.

Escorpio

La transformación duele, pero es necesaria para florecer, así que suelta lo que ya murió.

Números de la suerte: 13, 27 y 51.

Piscis

Tus sueños son señales, presta atención a las coincidencias de hoy, ya que el Universo te está enviando un mapa.

Números de la suerte: 10, 30 y 49.