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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 1 de mayo

Descubre cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal, así como el mensaje especial del Universo para hoy viernes 1 de mayo de 2026

Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 1 de mayo
Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 1 de mayo|Pexels: SHVETS production

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Con el cambio de las posiciones astrológicas, los números de la suerte de cada signo del zodíaco van cambiando, trayendo a su vida fortuna en juegos de azar y lotería.

Además, para hoy viernes 1 de mayo, el Universo tiene un mensaje importante, que indica lo que le espera a cada integrante de la rueda zodiacal durante esta jornada.

Números de la suerte de tu signo hoy viernes 1 de mayo

  • Aries

El Universo te dice que confíes en tu instinto, pero que no fuerces las puertas que están cerradas.

Números de la suerte: 09, 21 y 44.

  • Leo

El mensaje indica que tu brillo es natural y no necesitas exagerar para ser visto.

Números de la suerte: 03, 17 y 32.

  • Sagitario

El Universo te dice que la aventura que buscas empieza en tu mente, debes organizar tus ideas.

Números de la suerte: 12, 28 y 50.

  • Tauro

El mensaje es que estás en tu temporada, aprende a celebrar tus logros pequeños, ya que son base de la abundancia.

Números de la suerte: 05, 16 y 29.

Los números de la suerte con los que cada signo puede ganar la lotería
Los números de la suerte con los que cada signo puede ganar la lotería|Pexels: DS stories

  • Virgo

El Universo te dice que sueltes la autocrítica, ya que hoy es un día para sanar.

Números de la suerte: 08, 24 y 37.

  • Capricornio

Se te pide que tengas paciencia y sigas construyendo en silencio.

Números de la suerte: 04, 11 y 40.

  • Géminis

El universo te dice que tu palabra tiene poder de decreto hoy, aprende a hablar con amor.

Números de la suerte: 07, 22 y 55.

  • Libra

Se te pide buscar el equilibrio interno antes de intentar arreglar el mundo de los demás.

Números de la suerte: 02, 18 y 33.

Descubre los números de la suerte de tu signo hoy viernes 1 de mayo
Descubre los números de la suerte de tu signo hoy viernes 1 de mayo|Pexels: Atlantic Ambience

  • Acuario

Tu visión original es tu mayor tesoro, no tengas miedo de ser diferente.

Números de la suerte: 01, 15 y 48.

  • Cáncer

Protege tu energía emocional, no todos merecen conocer tus sueños más profundos.

Números de la suerte: 06, 19 y 42.

  • Escorpio

La transformación duele, pero es necesaria para florecer, así que suelta lo que ya murió.

Números de la suerte: 13, 27 y 51.

  • Piscis

Tus sueños son señales, presta atención a las coincidencias de hoy, ya que el Universo te está enviando un mapa.

Números de la suerte: 10, 30 y 49.

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