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TV Azteca te lleva al espectáculo de SHEN YUN en la Ciudad de México

¿Quieres disfrutar de la danza y música clásica china? Entérate aquí cómo puedes asistir a Shen Yun en el Auditorio Nacional.

shen yun boletos
|Crédito: Compañía Shen Yun

La magia de SHEN YUN ha llegado a México y TV Azteca te quiere llevar a vivir una noche mágica e inolvidable con la experiencia del espectáculo que ha cautivado a miles de personas. Tenemos pases dobles para que asistas este viernes 1 de mayo a Shen Yun, la compañía más prestigiosa de danza y música clásica china.

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Lo único que debes hacer es registrarte en el siguiente formulario y si eres uno de los primeros en hacerlo, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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