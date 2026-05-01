TV Azteca te lleva al espectáculo de SHEN YUN en la Ciudad de México

La magia de SHEN YUN ha llegado a México y TV Azteca te quiere llevar a vivir una noche mágica e inolvidable con la experiencia del espectáculo que ha cautivado a miles de personas. Tenemos pases dobles para que asistas este viernes 1 de mayo a Shen Yun, la compañía más prestigiosa de danza y música clásica china.

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