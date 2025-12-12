La comunidad médica y los internautas han quedado sorprendidos cuando un hombre que durante años padeció de vitíligo avanzado, condición que llegó a afectar hasta el 98 por ciento de su piel, notó un cambio radical, pues la pigmentación de su piel comenzó a regresar hasta reducirse a un solo 5 por ciento del cuerpo. Este caso despertó un intenso debate sobre el impacto que tienen las emociones en la salud física.

¿Qué pasó con el hombre que se “recuperó” del vitíligo?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por parte de los especialistas , las emociones pueden desempeñar un papel decisivo dentro del desarrollo y agravamiento de enfermedades de origen autoinmune, como el vitíligo. Aspectos como el estrés crónico, la ansiedad y la tensión emocional sostenida afectan de manera directa al sistema inmunológico, causando inflamaciones, desbalances hormonales y reacciones anómalas del organismo.

Impactante giro médico: Paciente con 98% de vitíligo recupera casi toda su pigmentación después de divorciarse

En este caso, se puede comprender que el hombre enfrentó durante años un ambiente marital particularmente estresante. Del lado de la comunidad científica, dermatólogos y psicólogos coinciden en que este tipo de entornos emocionales deteriorantes podría ser un detonante que aceleró la despigmentación, por lo que, tras la separación y con ayuda de seguimientos clínicos y terapias emocionales, el cambio fue evidente.

A pesar de que el vitíligo no tiene cura definitiva, cada vez más especialistas señalan que la salud emocional influye profundamente en la evolución de esta y otras condiciones crónicas. Casos como este sirven para recordar que el bienestar mental no debe ser un lujo, sino una parte esencial del tratamiento integral de cualquier enfermedad.