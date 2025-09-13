Así puedes cuidar tu vista si tienes diabetes, según especialistas

Una de las enfermedades que va en aumento en el mundo, es la diabetes. Esta es una enfermedad sistémica que puede afectar los vasos sanguíneos de cualquier parte del cuerpo. La vista no es ajena a esto ya que es la primera causa de ceguera irreversible.

¡Luchan contra la enfermedad! Una historia llena de gran esfuerzo. [VIDEO] Esmeralda se ha enfrentado a todo. Su hijo con leucemia sufrió de negligencias y maltrato. Nada la detiene para salir adelante y sacar a su pequeño adelante.

Ante esto es que los especialistas señalan que la prevención es fundamental para poder evitar la ceguera. Esto es muy importante a tener en cuenta para que se pueda llevar la enfermedad lo mejor posible.

¿Cómo cuidar tu vista si tienes diabetes?

Lo importante reside en la educación y el acceso a servicios oftalmológicos de calidad. Es por esto que la revisión oftalmológica es el primer escudo para poder defenderte de la ceguera.

Si recibes un diagnostico de diabetes, pues lo primero que debes hacer es acudir a un oftalmólogo para una evaluación completa. Un estudio permitirá visualizar las estructuras internas del ojo y detectar alteraciones tempranas.

Ante esto es se debe hacer como mínimo una revisión anual o con la frecuencia que el especialista indica. De esta manera se podrá ir teniendo un diagnostico de lo que ocurre.

La diabetes ocasiona la retinopatía diabética, que es una de las complicaciones más temidas. Esto se da cuando los vasos sanguíneos de la retina se inflaman por los niveles altos de azúcar o por picos glucémicos, esto genera fugas de líquido.

Una vez que esto afecta la mácula, se produce un edema macular que causa la pérdida rápida de la visión. Si esto avanza, los vasos se cierran, por lo que se provoca una falta de oxígeno y sangrados que se conoce como retinopatía proliferativa.

¿Qué otras enfermedades oculares se asocian a la diabetes?

La retinopatía no es la única enfermedad ocasionada por la diabetes ya que también provocan cataratas. También el glaucoma es una complicación frecuente que se asocia a los niveles altos de azúcar.

Teniendo en cuenta es información es que debes realizarte los chequeos correspondientes para saber tu estado de salud. Si tienes una enfermedad pues seguir todos los recaudos necesarios.

