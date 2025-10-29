La sorprendente razón por la que muchos creen que el cometa 3I/ATLAS en realidad es una nave espacial

El cometa interestelar 3I/ATLAS no deja de sorprender a astrónomos y aficionados del espacio. Detectado en julio de este año en nuestro sistema solar, sus características no se parecen a las de otros cometas conocidos.

Desde su inusual composición química hasta su extraña “anti-cola”, este objeto ha generado especulaciones sobre su posible origen, incluso algunas que apuntan a una tecnología inteligente detrás de su comportamiento.

Las imágenes más recientes muestran que tras la anti-cola inicial, el cometa comenzó a desarrollar una cola convencional, como la de cualquier cometa típico.

Sin embargo, según el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, este cambio podría ser una señal de maniobra controlada, similar a un sistema de desaceleración diseñado por un mecanismo inteligente.

Esto ha despertado debates en la comunidad científica sobre si estamos ante un fenómeno natural extraordinario o algo mucho más intrigante.

¿Qué hace tan especial al cometa 3I/ATLAS?

El 3I/ATLAS posee características poco comunes. Su chorro de material, llamado anti-cola, se dirigía hacia el Sol, algo que contradice el comportamiento normal de los cometas.

NASA El cometa 3I/ATLAS se estima que tiene hasta 10.000 millones de años, lo que lo convierte en un verdadero “viajero del tiempo” del universo

Además, su composición incluye níquel puro con muy poco hierro, agua y dióxido de carbono, y trazas de cianuro, un conjunto que nunca se había registrado de forma natural. De acuerdo a la publicación Ciencia y Astronomía, este patrón ha llevado a muchos a especular sobre un posible origen artificial.

El cometa también es extraordinariamente antiguo: se estima que tiene hasta 10.000 millones de años, lo que lo convierte en un verdadero “viajero del tiempo” del universo, transportando información sobre las primeras etapas de la Vía Láctea.

Su trayectoria hiperbólica indica que solo está de paso por nuestro sistema solar antes de volver al espacio interestelar, indicó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

¿Qué dicen los expertos sobre la posibilidad de que el cometa 3I/ATLAS sea en realidad una nave espacial?

Avi Loeb sugiere que la transición de la anti-cola a la cola convencional podría representar un frenado tecnológico, similar a un mecanismo de desaceleración controlado. Si fuera así, 3I/ATLAS podría ser interpretado como una nave extraterrestre en tránsito.

No obstante, la comunidad científica como la de la Red Internacional de Alerta de Asteroides, mantiene el escepticismo y recuerda que objetos interestelares con comportamientos inusuales no necesariamente son artificiales, pero sí ofrecen una oportunidad única para estudiar materiales y fenómenos desconocidos.

NASA Especulaciones señalan que el cometa 3I/ATLAS podría ser, en realidad, un objeto de origen extraterrestre

A medida que se acerque al Sol y luego pase cerca de Marte, los telescopios y orbitadores como HiRISE de la NASA captarán imágenes de alta resolución, lo que permitirá a los investigadores observar su comportamiento y composición con mayor detalle.