Así fue el día que los tacos mexicanos llegaron al espacio: la NASA los incluyó en su dieta de astronautas

No es broma ni un meme de internet: los tacos mexicanos literalmente salieron del planeta Tierra. Y no fue por casualidad ni por antojo de cualquiera, sino gracias a un mexicano con mucho orgullo nacional: Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta de nuestro país en ir al espacio. La anécdota quedó inmortalizada en una foto, aunque muy pocos conocen la historia.

¿Quién es Rodolfo Neri Vela, el mexicano que llevó tortillas al espacio?

Este científico y astronauta, Rodolfo Neri Vela, es originario de Chilpancingo, Guerrero, y formó parte de la misión STS-61-B del transbordador Atlantis, lanzada por la NASA el 26 de noviembre de 1985. Fue el primer mexicano en salir de la atmósfera y también el primer astronauta latinoamericano en representar a México allá arriba.

(X/@Dr_Neri_Vela) Rodolfo llevó la tortilla al espacio.

Durante la misión, participó en experimentos educativos para México y en trabajos de comunicación satelital. Pero hay algo que todos recordamos con más cariño: su petición especial a la NASA para llevar tortillas al espacio. ¡Y sí, lo logró!

El taco de sal que cambió la historia de los astronautas

Como parte del protocolo, los astronautas pueden solicitar ciertos alimentos que les recuerden a casa. ¿Y qué pidió Neri Vela? Pues, como buen mexicano: tortillas.

A cientos de kilómetros de la Tierra, Neri Vela armaba su taco de sal así, sencillo, como cualquiera en la mesa de su casa con un caldito de pollo. Esta costumbre no solo sorprendió a sus compañeros estadounidenses, sino que se convirtió en tendencia espacial. Les gustó tanto la idea que comenzaron a copiarlo.

La tortilla, además de deliciosa, resultó mucho más práctica que el pan: no suelta migajas, se enrolla con facilidad y es perfecta para mantener los ingredientes en su lugar sin que floten en gravedad cero. Por eso, desde entonces, las tortillas forman parte de la dieta oficial de los astronautas.

¿Qué tipo de tortillas viajan al espacio?

Aunque la receta puede variar, la NASA prefiere tortillas de larga duración, pero con una base muy similar a las tortillas de maíz nixtamalizado que comemos en México. Es decir, nuestras tortillas, hechas con historia, tradición y sabor, se volvieron aliadas perfectas para comer en el espacio.

Y todo gracias a Neri Vela, quien no solo hizo historia por sus estudios en la UNAM, Essex y Birmingham, sino también por haber llevado con orgullo nuestra gastronomía a nivel galáctico.