Las 4 señales con las que puedes reconocer que estás frente a un psicópata, según expertos

Conocer las señales que te permiten identificar ciertas características en las personas a tu alrededor podría incluso salvarte. Si quieres saber cómo reconocer a un psicópata, existen 4 rasgos clave que no suelen fallar, según expertos.

Muchas personas desconocen qué significa realmente ser psicópata, pero Healthline lo define de forma clara: se trata de alguien que padece un trastorno de personalidad antisocial (TPA), el cual suele manifestarse a través de la manipulación y la transgresión de los derechos de los demás.

En ese sentido, es importante aclarar que el término “psicópata” no corresponde a un diagnóstico oficial. El TPA sí es una enfermedad mental y, por ello, existen diversas características que pueden ayudarte a identificar a este tipo de personas:

1. No hacen planes a largo plazo

Actúan desde la inmediatez. Según Psicología y Mente, tienden a satisfacer sus necesidades a corto plazo, sin considerar consecuencias futuras.

Los psicópatas mienten demasiado.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Son mitómanos

Aunque mentir es algo común, los psicópatas lo hacen con mayor frecuencia. Les resulta fácil y suelen utilizar la mentira para obtener beneficios, incluso si otras personas salen perjudicadas.

3. Son irresponsables

No suelen sentirse comprometidos con nada: ni contratos, ni acuerdos, ni responsabilidades sociales. Esto los lleva a dañar a otros y a no permanecer mucho tiempo en sus empleos.

4. No distinguen entre lo correcto y lo incorrecto

La psicopatía está asociada con una falta de empatía. Por ello, les cuesta diferenciar entre el bien y el mal. De acuerdo con la Universidad UNIR, pueden presentar empatía cognitiva, pero no emocional, lo que explica la ausencia de remordimiento por sus actos.

Otras señales importantes que también debes considerar son que suelen meterse en problemas con la ley de forma recurrente, se adaptan con facilidad a distintos entornos, aparentan ser excesivamente amables para generar confianza y manipulan a los demás para conseguir lo que desean.

¿Un psicópata nace o se hace? Esto dicen los expertos

Una de las preguntas más frecuentes es si un psicópata nace o se hace, y la respuesta es más compleja de lo que parece. Si bien especialistas en psiquiatría señalan que pueden existir factores hereditarios, los estudios aún no son concluyentes.

La psicopatía puede tener factor hereditarios.|(ESPECIAL/CANVA)

Healthline explica que hay ciertos datos que ayudan a entender mejor este fenómeno. Por ejemplo, la psicopatía se diagnostica con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Además, algunos comportamientos pueden aparecer desde los 11 años, aunque el diagnóstico y tratamiento formal suelen realizarse a partir de los 18.