inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año

Si no te gusta llevar el cabello suelto, es importante saber que existen distintas formas de usarlo recogido y lograr peinados que se vean bien, prácticos y favorecedores.

Estas ideas no solo te harán ver bien de cabello, sino que además son perfectas para cualquier ocasión.
Estas ideas no solo te harán ver bien de cabello, sino que además son perfectas para cualquier ocasión.|Fuente: Canva
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Agostina Olguín | DR

Si eres de las chicas que prefiere llevar el cabello corto, pero también recogido , es bueno saber que existen muchas ideas que pueden ayudarte a innovar constantemente y a lograr el estilo que siempre has querido. No solo aportan comodidad, también permiten variar el look con pequeños detalles que marcan la diferencia.

Hay opciones de peinados versátiles que funcionan para verte arreglada en un evento, prolija en el trabajo o cómoda al hacer actividad física, logrando un equilibrio entre practicidad, estilo y una imagen cuidada en todo momento.

  1. Chongo bajo pulido
    Se realiza peinando el cabello hacia atrás o con raya al medio y sujetándolo a la altura de la nuca. Según Vogue España es ideal para looks elegantes o de oficina. Combina perfecto con blazers, vestidos midi o camisas estructuradas, ya que aporta prolijidad y un aire sofisticado sin esfuerzo.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  2. Cola alta clásica
    Solo necesitas recoger el cabello en la coronilla y fijarlo bien para lograr un efecto lifting. Es un peinado práctico que va con outfits deportivos, jeans y playeras, pero también funciona con vestidos ajustados si se busca un look moderno y fresco.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  3. Chongo desenfadado
    Se arma recogiendo el cabello de forma suelta y dejando algunos mechones al frente. No busca perfección, sino naturalidad. Ideal para planes casuales, outfits relajados, vestidos fluidos o prendas de lino. Da un estilo juvenil y sin rigidez.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  4. Media coleta
    Se toma la parte superior del cabello y se sujeta atrás, dejando el resto suelto. Es fácil de hacer y muy versátil. Combina bien con looks románticos, blusas delicadas o vestidos cortos. Perfecta para quienes quieren un recogido ligero.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  5. Trenza cocidas
    Se peina el cabello hacia atrás y se trenza a la altura de la nuca o a los costados. Pueden ser prolijaa o un poco flojaa. Funciona muy bien con outfits bohemios, vestidos largos o prendas estampadas. Son cómodas y mantiene el cabello bajo control.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest.
  6. Chongo con trenza
    Antes de hacer el chongo, se incorpora una trenza lateral o trasera para sumar detalle. Es ideal para eventos especiales o cenas y también para aquellas que tienen el pelo un poco más largo. Combina con vestidos elegantes o conjuntos monocromáticos, ya que el peinado se vuelve protagonista.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  7. Cola baja pulida
    Se recoge el cabello a la altura de la nuca, con acabado brillante o despeinado. Es un básico elegante que queda perfecto con outfits formales, trajes sastre o vestidos minimalistas. Aporta una imagen limpia y moderna.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
    8. Recogido con pinza grande
    Se enrolla el cabello y se sujeta con una pinza tipo garra. Es rápido y práctico, ideal para el día a día. Va muy bien con looks casuales, jeans, blusas holgadas y outfits cómodos sin perder estilo.
  8. 11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  9. Chongo alto relajado
    Se recoge el cabello en lo alto de la cabeza, sin marcar demasiado, pero con cierta estética. Es favorecedor y cómodo para días largos. Combina con ropa casual, vestidos cortos o looks urbanos. Perfecto para un estilo fresco y actual.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  10. Trenza recogida
    Se hace una trenza y luego se puede sujetar en forma de chongo o dejarla baja. Es ideal para looks más elaborados. Combina con vestidos elegantes, outfits de fiesta o prendas neutras que equilibren el peinado.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
  11. Coleta con mechones frontales
    Se recoge el cabello dejando dos mechones al frente para enmarcar el rostro. Es sencillo y muy favorecedor. Funciona bien con outfits casuales, vestidos románticos o looks de día, aportando un toque suave y femenino.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.
    11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.|Fuente: Pinterest
Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO