11 ideas de peinados recogidos para pelo corto que se ven elegantes y sencillos: para cualquier día del año.

Si eres de las chicas que prefiere llevar el cabello corto, pero también recogido , es bueno saber que existen muchas ideas que pueden ayudarte a innovar constantemente y a lograr el estilo que siempre has querido. No solo aportan comodidad, también permiten variar el look con pequeños detalles que marcan la diferencia.

Hay opciones de peinados versátiles que funcionan para verte arreglada en un evento, prolija en el trabajo o cómoda al hacer actividad física, logrando un equilibrio entre practicidad, estilo y una imagen cuidada en todo momento.

