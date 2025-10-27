Mariposas monarca: este día inicia la temporada y en estos santuarios podrás verlas

Se acerca el fin del mes de octubre y muchos amantes de la naturaleza se preparan para disfrutar de la temporada de las mariposas monarca. Se trata de uno de los eventos naturales más bellos del año y que puede disfrutarse en los santuarios especiales que hay en el país.

La temporada de las mariposas monarca es un evento que ocurre cada año y se trata de una migración que realizan estos insectos en la estación del otoño. Las mariposas vuelan desde Canadá y el noreste de Estados Unidos hasta llegar, principalmente, a la Reserva de la Mariposa Monarca en pleno centro del país, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

¿Cuándo inicia la temporada de las mariposas monarca?

De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), cada año “millones de mariposas monarca arriban a los bosques templados de Michoacán y el Estado de México, luego de recorrer más de 4,000 kilómetros desde las gélidas tierras de Canadá”. Este fenómeno natural es lo que se conoce en México como la temporada de las mariposas monarca.

Esta temporada se desarrolla entre los meses de noviembre y marzo por lo que en este 2025 estamos próximos a ser testigos del fenómeno una vez más. Además de tratarse de un evento digno de ser disfrutado, se trata de una nueva oportunidad para concientizarse sobre la importancia de su protección y conservación.

¿Dónde ver a las mariposas monarca?

Cada vez que se habla de la temporada de las mariposas monarca toman preponderancia los lugares en donde los ciudadanos pueden deleitarse con los bellos colores de estos insectos. Se trata de santuarios en donde las mariposas pasan el otoño y aprovechan para reproducirse antes de retornar al norte en la próxima primavera.

En México, existen muchos santuarios en donde se puede disfrutar de la temporada de las mariposas monarca. En muchos de ellos se ofrecen paseos, visitas guiadas, actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente y puestos de artesanos relacionados a estas.

A continuación, se detallan los santuarios en donde puedes maravillarte en esta próxima temporada de mariposas monarca que se avecina:

