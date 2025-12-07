Mhoni Vidente advierte de terribles sismos y movimientos climáticos

Mhoni Vidente es una reconocida mujer dentro de las redes sociales en México, puesto que se trata de una reconocida astróloga que ha realizado importantes predicciones, ya sea sobre el mundo de la farándula o en sucesos que van a ocurrir en el futuro.

Ahora no fue la excepción, puesto que dentro de sus comentarios, explicó que se presentarán terribles sismos y movimientos climáticos que afectarán notablemente. Es así que te detallaremos de qué se trata y todo lo que resaltó.

¿Qué predicción comentó Mhoni Vidente?

La astróloga desde “El Heraldo México” explicó que se esperan movimientos climáticos, destacándose por la presencia de tormentas solares, afectando plataformas y todo tipo de artículos tecnológicos, además de afectar el clima y el ecosistema.

Dentro de las predicciones de Mhoni Vidente, se destaca la presencia de manifestaciones sísmicas, detallando que afecta a México por el movimiento del volcán Popocatépetl; también se presentará activación en los volcanes de Guatemala y Ecuador.

Por si fuera poco, no es lo único que veremos, puesto que se van a percibir terribles sismos al respecto, afectando principalmente a la CDMX, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, siendo los más sensibles ante tales movimientos.

¿Quién es en realidad Mhoni Vidente?

En el mundo de la astrología y la farándula mexicana, el nombre de Mhoni Vidente ya ha generado mucho eco; se sabe que es una tarotista cubana que lleva muchos años viviendo en México. En una nota de TVNotas, se menciona que antes se llamaba Rafael Martínez de León, quien a los 17 años se sometió a una cirugía de transición de género.

Su fama la obtendría al aparecer en un programa de televisión mexicana, que con su carisma y sus predicciones lograría obtener mucho reconocimiento. Ahora es una importante figura en la televisión, y en sus redes ha reunido a miles de seguidores que la ven y siguen sus consejos de rituales. Aunque es famosa, no permitas que sus predicciones de movimientos climáticos y terribles sismos sean solo eso y que no están avaladas por la ciencia.