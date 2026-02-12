Los aromas de velas perfumadas que te ayudarán a sentirte como un spa

Las velas perfumadas se han convertido en un gran elemento para la decoración del lugar; además de ser objetos con los que podemos relajarnos, debido a los aromas que emiten, nos ayudan a generar cierto confort.

Es así que en esta ocasión te vamos a detallar con cuáles fragancias lograrás sentirte como en un spa, alternativas que te van a encantar y que fácilmente encontrarás en las tiendas.

¿Cuál es el mejor olor para relajarse?

En la actualidad hay una amplia variedad de aromas, desde mezcla de flores hasta esencias que se acercan al olor de postres. Sin embargo, cuando buscas relajarte, es importante encontrar notas olfativas específicas, que nos ayuden a sentirnos en un spa, alejados de todo el bullicio. Al comprar velas perfumadas, considera hacer la siguiente opción:

Lavanda: Es un olor muy clásico cuando se trata de la relajación, ya que se usa para calmar los pensamientos y reducir la ansiedad que tengamos.

Eucalipto: Además de ayudar a relajar, nos ayuda a sentir cierta frescura en el ambiente.

Incienso: Aporta una sensación de profundidad y meditación, ideal si deseas calmar tu pensamiento por situaciones de estrés.

Bergamota: Elimina la agitación mental y el estrés.

Aunque se recomienda usarlo en velas, puedes emplear dichos olores en difusores, siendo otra gran alternativa cuando deseas relajarte después de una larga jornada de trabajo; sentirás que llegaste a un spa.

¿Cuánto tiempo se recomienda dejar una vela encendida?

Aunque las velas perfumadas tienen aromas exquisitos, por diversos temas se recomienda no dejarlas encendidas por mucho tiempo. En primer lugar, por el riesgo que implican, ya que pueden ser el causante de algún incendio en el interior de las casas.

Por otra parte, se recomienda que no hay que excederse en los tiempos, puesto que la emisión de los vapores en espacios no ventilados puede generar importantes situaciones de salud, en especial para quienes son personas sensibles. Úsalas en jornadas de 3 a 4 horas para evitar cualquier riesgo.