Lele Pons y Guaynaa presentan a su bebé con tiernas fotos que han conmovido a las redes

La relación de Guaynaa y Lele Pons se ha convertido en una de las más sólidas del medio del espectáculo, pues desde un comienzo hicieron pública su historia de amor y los usuarios de redes sociales han sido testigos del amor que existe entre la pareja. Ambas celebridades siempre se han mostrado agradecidas con sus seguidores por lo que decidieron presentar a su preciosa hija al público con un carrete de fotos natural y hermoso.

Guaynna y Lele Pons dejan ver el rostro de su bebé

Lele y Guaynaa se convirtieron en papás el 26 de julio del 2025 y compartieron la feliz noticia con sus seguidores a través de una tierna foto donde mostraron el pequeño pie de su bebé. Con el paso de los memes la pareja empezó a subir fotos de su estilo de vida, donde han mostrado el proceso de cómo ha cambiado su vida gracias su bebé; sin embargo, no habían subido fotos de la cara de su pequeña hasta el día de hoy.

Estas fueron las fotos que Lele y Guaynaa compartieron en su cuenta de Instagram, además revelaron el nombre de su primogénita, quien se llama Eloísa. Los usuarios no se hicieron esperar y dejaron comentarios felicitando a los padres e hicieron énfasis en los hermosos ojos azules de la bebé que actualmente tiene 6 meses.