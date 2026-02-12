Así debes ordenar tu casa para atraer la abundancia en el Año Nuevo Chino 2026

Estamos a pocos días de iniciar el Año Nuevo Chino 2026 , una festividad oriental que al día de hoy se ha convertido en algo internacional, puesto que varios países han incorporado la celebración con eventos culturales o festivales para que todos puedan disfrutar de él.

Para que puedas formar parte de la fiesta, te detallaremos la forma en que debes ordenar tu casa para poder atraer la abundancia en el inicio de año, recomendaciones que te van a encantar y que no debes dejar pasar.

¿Cómo debo ordenar la casa en el Año Nuevo Chino 2026?

Para atraer la abundancia al hogar, es importante que haya orden en la casa, debido a que de esta manera permitirás que la energía fluya y que haya un equilibrio. Considerando que el Año Nuevo Chino 2026 es el año del caballo de fuego, que simboliza el constante movimiento y crecimiento, es importante que la energía pueda trasladarse por los rincones.

El primer lugar que debes ordenar es, sin duda, la cocina y la entrada, debido a que son los primeros espacios en los que entra la energía. Si no hay orden, la riqueza no va a llegar. Otra zona importante es la sala de estar.

Así que todo aquello que veas que no tiene espacio o que no está en su lugar, acomódalo; además, desecha toda la basura que se acumule; energéticamente te hará sentir más cómoda en ciertos espacios del hogar.

¿Qué cosas atraen mala suerte?

En los hogares hay objetos que sorprendentemente se destacan por atraer la mala suerte, por lo que es importante desecharlos de casa para que podamos atraer la abundancia. Por lo que se recomienda que elimines todo lo siguiente:

Objetos rotos o dañados, en especial aquellos que no planeas arreglar.

Flores secas o muertas.

Objetos en desuso

Imágenes que sean negativas.

Espejos que vean directamente a las puertas o camas. Reubícalas a otras secciones del hogar.

Recuerda que el Año Nuevo Chino 2026 será el 17 de febrero, por lo que aún tienes suficiente tiempo para ordenar tu casa, permitiendo que toda la buena fortuna y la riqueza lleguen a ti.