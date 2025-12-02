Mhoni Vidente manifestó que habrá una revelación de la Virgen de Guadalupe que traerá grandes cambios

Como era de esperarse, Mhoni Vidente realizó las predicciones para este mes de diciembre de 2025.Para la vidente hay dos fechas que son claves y son el 12 y 13 de diciembre ya que estos días será “cabalísticos” y asegura, que traerán la revelación de la Virgen de Guadalupe.

Según Mhoni este evento espiritual que se llevará a cabo, será uno de los avisos más importante del llamado “principio del fin”.

¿Qué dice Mhoni Vidente sobre la revelación guadalupana?

De acuerdo a Mhoni Vidente, la Virgen de Guadalupe se hará presente de manera especial en esos dos días que mencionamos anteriormente. Cabe destacar que la astróloga la describe como una figura apocalíptica.

La revelación está vinculada a un proceso mayor de transformación energética global que incluye sismos, erupciones volcánicas y caos geopolítico. Además la vidente dijo que la Virgen “tiene a sus pies la luna negra y al demonio”, lo que, desde su interpretación, representa el inicio de un combate espiritual decisivo.

El 12 y 13 de diciembre, serán días claves para entender los cambios los cambios que se avecinan en la humanidad.

Mhoni Vidente advierte al Vaticano

En su mensaje, Mhoni Vidente retomó un episodio que considera fundamental: el documento firmado el6 de noviembre de 2025por el Papa León XIV, en el que —según ella— se indica que la Virgen María “ya no es corredentora” y que no intercede por los fieles.

Así es que afirma que este acto representa el cumplimiento de una visión que tuvo hace tres décadas, donde la propia Virgen le habría advertido que el fin se acercaría “el día que negara su nombre desde el lugar más santo de la Tierra”.

Mhoni también sostiene que el mes estará acompañado por:



Activación de volcanes, incluido Popocatépetl, Colima, Guatemala, Japón, Indonesia, Hawái e Italia.

Sismos fuertes en México, Centroamérica, Japón y Oceanía.

Cambios climáticos drásticos, desde nevadas en zonas cálidas hasta calor extremo en regiones polares.

