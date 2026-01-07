Ni siquiera te imaginas por qué deberías lavar los plátanos antes de pelarlos y comértelos

Seguramente lavas o desinfectas algunas frutas y verduras que comerás con todo y cáscara, pero pasas por alto que otras, como el plátano, también deben seguir este proceso de limpieza. Pero, ¿ por qué es importante hacerlo incluso antes de pelarlos?

Resulta que los plátanos acumulan tierra, restos de pesticidas y bacterias durante su traslado hasta el mercado. Por ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan lavar todos los productos frescos, incluidos los plátanos, para evitar la transferencia de gérmenes y contaminantes de la cáscara a la pulpa comestible.

Aunque no te comas la cáscara, debes lavar los plátanos.|(ESPECIAL/CANVA)

Eso sí, debes evitar lavarlos con jabón o detergentes, ya que la cáscara es porosa y puede retener residuos. En ese sentido, basta con enjuagarlos con agua potable o purificada. Aunque este método no elimina por completo las bacterias, sí reduce el riesgo de enfermedades.

Estos son los beneficios de comer plátano: qué aporta y calorías

Comer plátano es altamente nutritivo. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, una porción de 100 gramos aporta alrededor de 91 kcal de energía, 1.1 g de proteína y 2.3 g de fibra. Además, es rico en vitaminas, potasio y magnesio, nutrientes clave para la recuperación física y para aliviar molestias como la diarrea.

Esta es la cantidad de plátanos que puedes comer al día

Una duda frecuente es cuántos plátanos se pueden consumir al día. Según Healthline, no existe una cantidad exacta, ya que cada cuerpo es diferente; sin embargo, para personas sanas, lo habitual es consumir uno o dos plátanos diarios. Aun así, la recomendación es mantener una dieta equilibrada y variada, con frutas, verduras, proteínas y grasas saludables.

El plátano lo puedes comer solo, en licuado y con otras frutas.|(ESPECIAL/CANVA)

Ahora ya lo sabes, lavar el plátano antes de pelarlo es un hábito sencillo que puede marcar la diferencia en tu salud. Adoptar pequeñas acciones como esta, junto con una alimentación balanceada, ayuda a reducir riesgos y a aprovechar mejor los beneficios de esta fruta tan común como nutritiva.