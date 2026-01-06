Estas son las calorías que realmente tiene un pedazo de Rosca de Reyes y qué provoca en tu cuerpo

La Rosca de Reyes tiene muchas presentaciones, pero el pan tradicional, elaborado con ingredientes como huevo, harina, azúcar, mantequilla y fruta cristalizada, puede aportar entre 350 y 387 calorías, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Entonces, ¿qué tan saludable es?

De acuerdo con el IMSS, una porción pequeña puede contener hasta 250 calorías y, si la rosca incluye rellenos u otros ingredientes añadidos, esta cifra puede aumentar. Así que la recomendación es comer únicamente 100 gramos, es decir, un pedazo de 5 cm.

Una rebanada de 200 gramos de Rosca de Reyes representa la mitad de calorías que se deben consumir en un día.|(X/IMSS)

En ese sentido, la mejor forma de disfrutarla sin excederte es acompañarla con té o café negro sin azúcar, ya que muchas personas la consumen con chocolate caliente o atole, bebidas que pueden sumar alrededor de 288 calorías extra, y como consecuencia, el aumento de peso.

Asimismo, es importante realizar actividad física de manera constante para ayudar al cuerpo a quemar esas calorías, mejorar la masa muscular y la salud metabólica, siempre bajo la supervisión de un nutriólogo.

¿Qué día se parte la Rosca de Reyes, el 5 o el 6?

Hay quienes comen Rosca de Reyes desde el 4 de enero; otros el 5, mientras que la mayoría la consume el 6. Debido a su popularidad, incluso hay cafeterías y centros comerciales que la venden desde diciembre. Sin embargo, la fecha tradicional para partirla es el 6 de enero, cuando se celebra la Epifanía y la llegada de los Reyes Magos con el Niño Jesús.

La porción recomendable de un pedazo de una Rosca de Reyes es de 5 cm, alrededor de 100 gramos.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuántos muñecos trae la Rosca de Reyes?

Una de las tradiciones al partir la Rosca de Reyes en familia o con amigos es encontrar el muñeco, que simboliza al Niño Jesús. A quien le toca, debe comprar los tamales para el Día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. En total, una rosca puede tener hasta 10 muñecos, dependiendo de su tamaño, aunque existen versiones tradicionales en las que solo se coloca uno.

Aunque muchos afirman conocer el truco de encontrar al monito antes de partirla, lo cierto es que no se sabe con certeza, únicamente el panadero.