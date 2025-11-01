Estos son los nuevos requisitos que solicitan para los créditos del Infonavit

Durante muchos años, se llevó a cabo una modalidad para que los usuarios pudieran acceder a los créditos del Infonavit, siendo una técnica que se usaba desde hace varios años. Pero las autoridades, han anunciado que se presentarán nuevos requisitos para los usuarios que lo solicitan.

Para que no dejes pasar ningún detalle al respecto, te explicaremos qué modificaciones se van a presentar, para que no seas sorprendido al momento de solicitar algún tipo de crédito. Entonces toma nota de toda la información.

¿Qué cambios habrá al solicitar un crédito del Infonavit?

No olvidemos que anteriormente, para solicitar algunos de los créditos del Infonavit, solían solicitarse mil 080 puntos, una situación que podía ser compleja para los usuarios jóvenes que no tenían acceso al puntaje o para aquellos que se encuentran en trabajos no tan estables.

Así que, para que los usuarios puedan acceder a un crédito para una vivienda digna, deberán contar con los nuevos requisitos:

Tener un trabajo formal ante el IMSS

Tener uno o dos salarios mínimos.

No ser propietario de una vivienda.

Tener mínimo 6 meses de antigüedad.

Los usuarios que lo soliciten tendrán la oportunidad de poder pagar los créditos en plazos de hasta 30 años. Para obtener más información sobre el tema, siempre se recomienda acudir a las oficinas de atención, donde el personal autorizado se encargará de analizar cada situación.

¿Qué recomendaciones hay que considerar al comprar una vivienda?

Ante los nuevos requisitos que se presentarán en los créditos de Infonavit, es importante que quienes lo soliciten, consideren algunos aspectos al momento de seleccionar un crédito para comprar vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, recomienda los siguientes aspectos:

El uso del suelo debe ser exclusivamente para uso habitacional.

Debe contar mínimo con cocina, baños, sala, comedor y una recámara.

Debe tener cercanía a los trabajos y la familia. Incluyendo escuelas, tiendas y mercados.

Servicio, espacios y transportes públicos.

Considerando las nuevas modificaciones, te recomendamos que ante cualquier duda consultes con personal de las oficinas oficiales, para que ellos te puedan asesorar y ayudarte a responder todas las preguntas que tengas.