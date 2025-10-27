¿Cuál es el origen de la historia de ‘It’? El payaso malvado que ha aterrado a varias generaciones

El payaso malvado de ‘It’, desde hace varias generaciones, se ha encargado de atemorizar a grandes y pequeños con su terrible aspecto. Debido a la gran maldad que tiene, ha generado que muchos usuarios se cuestionen cuál es el origen de su historia.

Con el reciente estreno de la nueva serie, se ha encargado de explicar cuál es el origen del ser malvado. Es así que te detallaremos un poco sobre su historia y de dónde proviene toda su maldad, entonces no te pierdas ningún detalle al respecto.

¿Cuál es el origen de Pennywise, el payaso?

A diferencia de otros personajes de terror que son espíritus aterradores o maldiciones de brujas, en el caso del payaso malvado de ‘It’, la historia de su origen es completamente distinta, puesto que él no es parte de este mundo.

Se menciona que proviene de un Macroverso. En sencillas palabras, podríamos decir que se trata de un ser que fue creado por el universo, teniendo una energía desconocida, por lo que es más poderoso y difícil de eliminar. En realidad, el payaso no tiene una forma específica, solo se compone de luces. Por eso, en la batalla que ocurre en las alcantarillas, podemos verlo como un destello.

Incluso, para explicar lo que es en una palabra, se trata de un extraterrestre, que hace millones de años se estrelló en el planeta, lugar en el que posteriormente se transformaría en el pueblo de ‘Derry’.

¿Por qué Pennywise se come a los niños?

A diferencia de otros seres malvados de película, el payaso malvado de ‘It’, conforme se asentaron los humanos, adoptó un proceso de hibernación, por lo que cada 27 años, salió al exterior para alimentarse de niños, ciclo que repetía en el poblado de Derry.

‘Eso’ prefería a los niños, debido a que era más fácil poder sembrarles miedo. Por esa razón, opta por vestirse de payaso, ya que de esta manera puede atraer a su presa y después sembrar proyecciones tenebrosas en sus mentes. Conforme el menor estuviera más asustado, su presa sería mejor.

Ahora ya es más fácil poder entender la historia de su origen. Claro, aunque se trata de un relato ficticio, el personaje podría representar en la vida real que el horror puede existir en todos lados y que muchas ocasiones solemos ignorarlos.