De acuerdo al Feng Shui, esta es la planta que nunca debes tener adentro

Sin duda las plantas tienen un rol muy importante en el hogar que va más allá de lo decorativo ya que nos dan presencia natural, alivian el encierro y crean ambientes más serenos.

Cuidar las plantas es un hábito que nos ordena en tiempo y espacio por eso muchas especies están asociadas al bienestar, equilibrio y armonía emocional.

Si bien hay plantas que contribuyen al bienestar, hay otras que influyen de manera distinta en la energía de los ambientes de acuerdo a donde se las ubican. Por eso es importante que tengas en cuenta lo que el Feng Shui tiene para vos.

¿Cuál es la planta que no tienes que tener adentro según el Feng Shui?

De acuerdo al Feng Shui, lo que no se recomienda tener dentro de la casa es el cactus, así como cualquier otra especie que contenga espinas o punta filosas.

El Feng Shui manifiesta que las espinas son generadoras de un tipo de energía tensa que no es conveniente para espacios interiores. Están asociadas al flujo brusco, incómodo y poco favorable para zonas donde se busca la calma, el descanso o la concentración.

Los cactus pueden atascar la energía.

Esta práctica también menciona que el impacto del cactus es más fuerte en habitaciones dónde lo que se está buscando es el descanso o la concentración, es aquí dónde se incluye a los dormitorios, escritorios y salas de estar. Estos sitios son más sensibles a la energía filosa de las espinas que interrumpen la calma

Prestan mucha atención porque incluso aquellas imitaciones, independientemente su material, perjudican el equilibrio del ambiente si su forma es muy puntiaguda. Si bien estos no mantienen la energía "viva", sí representan la simbología de las púas que es lo que genera la tensión.

Teniendo en cuenta esto es que debes reservar los cactus para los exteriores como balcones, terrazas o patios ya que en esos lugares no interfieren con la armonía interna del hogar.

Si quieres decorar tu espacio interior puedes optar por aquellas plantas con hojas redondeadas, caídas o de bordes suaves ya que aporta una sensación de crecimiento vertical sin agresividad visual.