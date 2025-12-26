Debes colocar estas plantas en el interior para evitar la humedad

Mantener el hogar en forma adecuada puede ser bastante difícil no solo por estética sino porque contribuye al estado de salud. Generalmente uno de los problemas más presentes es la humedad que se da sobre todo en aquellos espacios que contienen poca ventilación.

La humedad puede estar asociada a la acumulación de moho que lo que hace es deteriorar las superficies y generar afecciones respiratorias. Es por esto que te vamos a recomendar una serie de plantas de interiores qué son una alternativa natural para combatir la humedad debido a que tienen la capacidad de absorber el exceso de agua del ambiente construir a mantener las paredes secas.

¿Qué plantas eliminan la humedad?

Las plantas que más se recomienda para poder combatir la humedad son el helecho, el lirio de la paz y la cinta. Estas opciones se adatan fácilmente a interiores y requieren cuidado simples.

Helecho

El helecho es una de las plantas más utilizadas para poder reducir la humedad en el hogar debido a que cuenta con la capacidad para absorber el exceso de agua del ambiente y convertirlo en un aliado eficaz contra el moho que suele aparecer en las paredes sobre todo en zonas como el baño.

Mejora la calidad del aire pero también ayuda a prevenir problemas respiratorios lo que la convierte en una planta funcional más allá de lo decorativo. Si se coloca cerca de las paredes húmedas contribuye a mantener las en mejores condiciones.

El lirio de la paz

Esta planta también es conocida como cuna de Moisés y se caracteriza por sus hojas capaces de absorber la humedad del ambiente ayudando a disminuir las manchas en las paredes.

Esta es una planta de pocos cuidados.|Foto de ikamyki en Pixabay.

No requiere de riego frecuente ni cuidados muy específicos, pero se debe evitar el exceso de agua. Es una de las especies más elegidas para el interior por su aspecto elegante y su capacidad de purificar el aire. Es importante mantener el equilibrio del riego para que se conserve en buen estado.

La Cinta

Por último, tenemos la cinta o lazo de amor que se adapta con facilidad a espacios interiores y suele colocarse en ambientes como la cocina o el baño.

Contiene propiedades absorbentes que le permiten reducir la humedad acumulada en las paredes, mientras que su follaje contribuye a mejorar la calidad del aire.

Es fácil de mantener y muy resistente por lo que es una gran opción para quienes buscan una solución natural contra el moho.