El Feng Shui recomienda este ritual el 1 de enero para atraer la abundancia

Faltan pocos días para que comience un nuevo año por lo que el Feng Shui toma el 1 de enero de 2026 como una fecha energética clave para sembrar intenciones de prosperidad, abundancia y fluidez.

Para esta práctica milenaria, los pequeños cambios que se realizan de manera consciente en el hogar desde el primer día del año, pueden generar un impacto profundo en la energía personal y material que se manifiesta en los meses siguientes.

¿Cuáles el ritual que tienes que hacer según el Feng Shui?

Para el Feng Shui, el primer día del año funciona como unportal simbólico.Anteesto es que las acciones que se realizan envían elmensajeral universo de queestás dispuesto arenovartey arecibir algo distinto.

Mover un objeto para atraer prosperidad

Una de las recomendaciones centrales del Feng Shui para el1 de enero de 2026esmover algo dentro del hogar. No significa remodelar o reorganizar sino un cambio visible que simbolice apertura y dinamismo.

Algunas ideas manifiestan cambiar una planta de lugar, reacomodar un objeto decorativo, desplazar levemente un mueble o modificar la disposición de una mesa y sillas.

Dejas atrás lo viejo para darle lugar a lo nuevo.

Renovar lo desgastado para desbloquear la abundancia

El inicio del año también es ideal para reemplazar objetos deteriorados, rotos o asociados a una sensación de estancamiento.

Estos elementos, aunque pasen desapercibidos, influyen de forma constante en la energía del hogar.

Un simple cambio es poderoso.|(ESPECIAL/CANVA)

Cambios pequeños que hacen la diferencia

Cambia una lámpara favoreciendo la claridad y la visión, renovar el tapete de la entrada como símbolo de nuevas oportunidades, y cambiar el aromatizador del ambiente inaugurando un nuevo clima emocional.

La puerta de entrada: el punto más importante de la casa

Este es el lugar donde ingresa la energía. Entre las acciones recomendadas se encuentran realizar una limpieza ligera, asegurarse de que la alfombra esté ordenada, limpiar o pulir el picaporte e incorporar un elemento decorativo sencillo.

Algo no menor es verificar que la puerta pueda abrirse por completo, sin objetos que bloqueen su movimiento.