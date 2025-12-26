Estas son las mejores películas navideñas para disfrutar en familia

Diciembre nos trae temporadas festivas que nos llevan a buscar un entretenimiento para compartir en el hogar.

Una actividad clásica es la de mirar películas relacionadas con la Navidad por lo que podemos incursionar en las historias de amor, paz pero también de animación y hasta cintas de terror ya que ofrecen una perspectiva distinta de las fiestas.

En esta nota te vamos a contar sobre las mejores películas para disfrutar en familia en esta Navidad y también la puedes tener en cuenta para el resto del año.

¿Cuáles son las mejores películas navideñas?

Klaus

Esta es una película española dirigida por Sergio Pablos dónde nos presenta una nueva versión de Santa Claus. Aquí nos encontramos con Jesper que es un cartero egoísta enviado a una isla gélida y conflictiva en donde forma una alianza con un misterioso carpintero llamado Klaus.

Krampus

Esta es una película destinada para aquellas familias que buscan un poco de susto ya que en la misma se explora la leyenda de la sombra de San Nicolás. Cuando un niño pierde el espíritu navideño debido a las tensiones familiares, invoca accidentalmente a un demonio ancestral qué castiga a los no creyentes.

Gremlins

Otra película que no te puede faltar es este clásico de Joe Dante que combina la ternura de Gizmo con el caos destructivo de sus contrapartes reptilianas. La misma está ambientada en la Navidad ya que es muy crítica con el consumismo y la irresponsabilidad.

Rare Exports

Esta propuesta es poco convencional y proviene de Finlandia donde se presenta al verdadero y oscuro origen de Santa Claus. Aquí se lo muestra como una entidad antigua y peligrosa desenterrada en una excavación arqueológica.

El Extraño Mundo de Jack

Aquí nos encontramos con una de las joyas de Tim Burton qué es el puente perfecto entre Halloween y Navidad. Nos encontramos con un esqueleto como personaje que intenta secuestrar la Navidad.

Recordatorio de que "El Extraño Mundo de Jack" tiene un libro secuela canónico.



En él, se revela que Sally nació en Dreamtown, un reino atemorizado por Sandman.



Pero cuando era niña, fue secuestrada por el Dr. Finkelstein, quien le borró la memoria y le dijo que él la creó. pic.twitter.com/U6rfU04xVH — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) June 20, 2024

Tokio Godfathers

Esta es una película anime, cuya trama sigue a 3 personas en situación de calle en Tokio que encuentran un bebé abandonado en Nochebuena.