¿“Jingle Bells” es racista? El origen del debate que está encendiendo las redes esta Navidad

En los últimos días, el clásico villancico navideño Jingle Bells volvió a colocarse en el centro de la conversación pública y no precisamente por las fechas decembrinas. Resulta que, gracias a un video viral, la tradicional canción está envuelta en polémica por racismo, pues aseguran que fue escrita “para burlarse de personas negras”. El material, compartido por la exconductora de MSNBC Joy Reid, afirma que su compositor, James Lord Pierpont, creó la melodía para espectáculos de minstrelsy, que eran las funciones donde actores blancos usaban blackface para caricaturizar a la población afroamericana.

¿Por qué dicen que “Jingle Bells” es racista? La polémica que volvió a encenderse

El video vincula frases con bromas racistas de la época, por ejemplo: “laughing all the way”, que tiene similitud con una rutina racista conocida como “The Laughing Darkie”. Pero… ¿qué tanto de esto es cierto?

El origen de Jingle Bells y su relación con los espectáculos minstrel

La canción, originalmente titulada The One Horse Open Sleigh, fue compuesta por Pierpont a mediados del siglo XIX, en una época donde los espectáculos de minstrelsy eran extremadamente populares en Estados Unidos. Algunas personas han investigado seriamente su origen, como el estudio de la profesora Kyna Hamill, el cual fue publicado en 2017. Estos sugieren que la melodía pudo haber sido interpretada por primera vez en uno de estos shows, lo que ha dado pie a la idea de que el tema está marcado por ese contexto histórico.

Sin embargo, el mismo artículo también señala algo importante: no hay pruebas concluyentes directas de que Pierpont escribiera la canción con la intención de burlarse de personas negras, ni de que sus letras tengan un significado racial. La asociación proviene más bien del entorno cultural que se vivía en la época. Es por eso que se cree que muy probablemente se creó con esa finalidad.

¿Qué se sabe realmente sobre su compositor?

El video que se hizo viral asegura que Pierpont era un “soldado confederado racista”, que abandonó a su familia para unirse al ejército del sur antes de la Guerra Civil. Históricamente, sí se sabe que Pierpont se enlistó en la Confederación y escribió canciones de apoyo al bando sureño, pero esto ocurrió años después de que Jingle Bells estuviera patentada y circulando, lo cual vuelve más complejo atribuirle una intención racista directa al villancico.

Es muy difícil saber la verdad. Aunque las teorías son sólidas y el contexto cultural en el que vivió el compositor es un hecho, cuando se trata de obras tan antiguas, las posibilidades de contexto histórico están llenas de posibilidades y matices que es difícil confirmar.

Entonces… ¿Jingle Bells es racista o no?

Si quieres la respuesta corta: no. No existe evidencia sólida que demuestre que la canción fue creada con un propósito racista, aunque sí nació en una época donde el racismo estructural formaba parte del entretenimiento. De ahí que, cada tanto, resurja el debate. De hecho, es muy probable que, al ser una época donde el racismo no estaba mal visto, el autor no hubiera tenido miedo en ser explícitamente racista si su obra lo requería.

La última palabra la tienes tú, ¿crees que es racismo o solo se desarrolló en un contexto histórico racista?

