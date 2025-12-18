Estas plantas debes regalar en Año Nuevo porque atraen prosperidad, según el Feng Shui

Se aproxima el fin del 2025 y muchas personas están dándole forma a los deseos y propósitos para el 2026. Lograr prosperidad debe ser uno de los deseos más repetidos y es por eso que algunas creencias se enfocan en ella.

¡Lleva tres cirugías en la nariz! Dorismar aparece para denunciar malas prácticas

El Feng Shui, filosofía de origen chino, pone el foco en la prosperidad ya firma que existen diferentes maneras de atraerla. Una de las recomendaciones de esta creencia es regalar ciertas plantas ya que se convierten en imanes para lograr un constante crecimiento.

Feng Shui y Año Nuevo

Como siempre, los preceptos del Feng Shui apuntan a lograr la armonía dentro del hogar y así crear el terreno propicio para que las energías positivas del universo lleguen y fluyan libremente. A sus consejos sobre la disposición del mobiliario, también se suman otras estrategias ampliamente difundidas.

Según el Feng Shui, cuando se avecina un nuevo año se trata de una ocasión ideal para renovar energías, limpiar el hogar y abrirle la puerta a todo lo nuevo que quiera regalarnos el universo. Es por eso que para la llegada del 2026 tiene una recomendación especial que ayudará a atraer la prosperidad.

¿Qué plantas regalar en Año Nuevo?

A través del Feng Shui se puede saber que las plantas no son solo elementos decorativos, sino seres vivos que ayudan a equilibrar el Chi (energía vital) y simbolizan el crecimiento constante dentro de un hogar.

Por tal motivo, esta creencia aconseja que si estás pensando en hacer un regalo especial para este Año Nuevo las plantas pueden ser una gran opción. El Feng Shui afirma que las plantas más recomendadas para atraer la abundancia y la buena fortuna son las siguientes:

