Horóscopo de hoy martes 28 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 28 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de abril de 2026

Hoy, martes 28 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna en Libra te invita a equilibrar tu impulso con mayor consideración hacia los demás. Encontrar un punto medio puede ayudarte a sostener tu energía, mejorar tus vínculos y tomar decisiones más armoniosas en lo material.

: la Luna en Libra te invita a equilibrar tu impulso con mayor consideración hacia los demás. Encontrar un punto medio puede ayudarte a sostener tu energía, mejorar tus vínculos y tomar decisiones más armoniosas en lo material. Tauro : la jornada favorece ordenar tu rutina y prestar atención a pequeños detalles que marcan la diferencia. El día aporta armonía si logras equilibrar tus tiempos y cuidar tu estabilidad.

: la jornada favorece ordenar tu rutina y prestar atención a pequeños detalles que marcan la diferencia. El día aporta armonía si logras equilibrar tus tiempos y cuidar tu estabilidad. Géminis : la energía disponible despierta tu creatividad y tus ganas de conectar con lo que disfrutas. La Luna en Libra favorece encuentros que pueden mejorar tu ánimo y abrir nuevas oportunidades.

: la energía disponible despierta tu creatividad y tus ganas de conectar con lo que disfrutas. La Luna en Libra favorece encuentros que pueden mejorar tu ánimo y abrir nuevas oportunidades. Cáncer : el día te lleva a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. La energía del día puede ayudarte a generar armonía en tu entorno y en tus relaciones cercanas.

: el día te lleva a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. La energía del día puede ayudarte a generar armonía en tu entorno y en tus relaciones cercanas. Leo : la jornada favorece la comunicación y los intercambios que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Libra impulsa conversaciones que pueden fortalecer vínculos y generar acuerdos beneficiosos.

: la jornada favorece la comunicación y los intercambios que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Libra impulsa conversaciones que pueden fortalecer vínculos y generar acuerdos beneficiosos. Virgo : la energía disponible te invita a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. El clima astrológico decisiones equilibradas que pueden brindarte mayor estabilidad.

: la energía disponible te invita a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. El clima astrológico decisiones equilibradas que pueden brindarte mayor estabilidad. Libra : la Luna en tu signo potencia tu sensibilidad y tu necesidad de armonía en todos los ámbitos. Podrías encontrar mayor claridad si priorizas tu equilibrio interno y tus vínculos.

: la Luna en tu signo potencia tu sensibilidad y tu necesidad de armonía en todos los ámbitos. Podrías encontrar mayor claridad si priorizas tu equilibrio interno y tus vínculos. Escorpio : el día sugiere bajar el ritmo y observar con mayor profundidad lo que ocurre en tu interior. La Luna en Libra puede ayudarte a encontrar calma si evitas reacciones impulsivas.

: el día sugiere bajar el ritmo y observar con mayor profundidad lo que ocurre en tu interior. La Luna en Libra puede ayudarte a encontrar calma si evitas reacciones impulsivas. Sagitario : la jornada favorece encuentros con personas que aportan nuevas ideas y entusiasmo. Se potencian las conexiones que pueden abrirte a oportunidades interesantes.

: la jornada favorece encuentros con personas que aportan nuevas ideas y entusiasmo. Se potencian las conexiones que pueden abrirte a oportunidades interesantes. Capricornio: la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada más equilibrada. La Luna en Libra puede ayudarte a tomar decisiones más justas y sostenibles.

la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada más equilibrada. La Luna en Libra puede ayudarte a tomar decisiones más justas y sostenibles. Acuario : el día despierta tu deseo de expandirte y explorar nuevas posibilidades. La Luna en Libra favorece el intercambio y puede acercarte a personas que aporten crecimiento.

: el día despierta tu deseo de expandirte y explorar nuevas posibilidades. La Luna en Libra favorece el intercambio y puede acercarte a personas que aporten crecimiento. Piscis: la jornada invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando. La Luna en Libra puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes y a sostener estabilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: