Milica reacciona a la filtración de video íntimo con Westcol: ¿hubo infidelidad?

Milica Ybáñez reaccionó a la filtración de un video íntimo en el que aparece con el streamer Westcol en una bañera. Aunque al principio se creía que era un montaje con Inteligencia Artificial (IA), se confirmó que efectivamente eran los famosos creadores de contenido. Esto provocó un escándalo en redes sociales, ya que él mantiene una relación con Luisa Castro.

¿Qué dijo Milica sobre el video íntimo filtrado con Westcol?

En X (antes Twitter), Milica fue clara al subrayar que su victoria en Supernova Génesis 2026 estaba siendo opacada por este escándalo de imágenes filtradas, por lo que decidió aclarar la situación.

Señaló que la publicación del contenido fue sin su consentimiento, que no era de “carácter sexual” y que sabe quién fue la persona que lo difundió: “Las fotos las tenía alguien cercano a mí, que al estar en otro país se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad de esos momentos. (Sin embargo), decidió hacerlas públicas por una ‘apuesta’ en un live de TikTok si yo ganaba la pelea de hoy”.

hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). no tengo nada que ver, jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mi q… — Milica👉🏽👈🏽 (@milica_yb) April 27, 2026

Luego, le pidió disculpas a Westcol por la situación generada tras la filtración. Mencionó que le tiene respeto y admiración y que jamás haría algo para dañarlo a él ni a nadie. “Perdón”, escribió.

¿Qué se ve en el video íntimo de Milica y Westcol?

El video de Milica Ybáñez y Westcol en la bañera generó diversas reacciones en redes sociales por la forma en la que aparecen. En la secuencia, ambos están dentro de una tina de baño cubiertos de jabón hasta los hombros, lo que dio pie a múltiples interpretaciones por parte de los usuarios.

Algunos recordaron que ambos habían tenido cercanía antes de la relación del creador con Luisa Castro, por lo que podría tratarse de un encuentro pasado.

¿Quién filtró el video íntimo de Milica y Westcol?

De acuerdo con MDA Noticias, Caldera Díaz habría sido quien filtró las fotos y el video en redes sociales. Aunque Milica no la señaló directamente en su comunicado, se sabe que una persona cercana publicó historias en las que prometía difundir el contenido si ella ganaba en Supernova Génesis 2026.

Milica reveló que sabe quién filtró su video íntimo con Westcol.|(ESPECIAL/Intagram)

Aunque posteriormente eliminó la publicación, ya era demasiado tarde, pues el material se había viralizado.