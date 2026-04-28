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Los 5 signos que están bendecidos por el universo esta semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Se acercan grandes pruebas para la estabilidad, el dinero, placer y la consolidación que solo algunos signos podrán gozar

Horóscopo Mhoni Vidente hoy
Las predicciones de Mhoni Vidente para los horóscopos de la semana.|(Facebook de Mhoni Vidente / CANVA)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El horóscopo semanal de Mhoni Vidente viene con advertencias, pero también con buenas noticias para 5 signos que tienen la bendición del universo que está especialmente influenciada por la temporada de Tauro.

1. TAURO

Estás en tu mejor momento del año. El Sol en tu signo y la influencia de Venus te colocan en una posición de abundancia y estabilidad. El dinero fluye, llegan regalos inesperados y tu vida emocional se siente en paz. Todo lo que inicies ahora tiene altas probabilidades de éxito. Confía en tu valor y no dudes en tomar decisiones importantes: el universo te respalda.

2. CÁNCER

La suerte te rodea y se nota. En esta etapa, el universo abre caminos para ti en el amor y en lo personal. Puedes recibir noticias que cambian tu rumbo o vivir momentos que fortalecen tus vínculos. Hay propuestas, compromisos o decisiones importantes que te llenarán de ilusión. Estás en una racha luminosa donde todo comienza a acomodarse a tu favor.

3. ACUARIO

Tu poder de manifestación está en su punto más alto. La energía expansiva de Júpiter impulsa tu crecimiento económico y personal. Es momento de pensar en grande: puedes concretar proyectos, fortalecer relaciones e incluso dar pasos importantes en el amor. Todo lo que visualices con claridad tiene grandes posibilidades de hacerse realidad.

4. PISCIS

El universo te empuja a avanzar sin miedo. Se abren oportunidades de viaje, nuevos romances y experiencias que te sacan de la rutina. Estás en una etapa de expansión emocional y espiritual, donde los deseos que habías pospuesto comienzan a cumplirse. Déjate llevar por la intuición, porque te está guiando directo hacia momentos de felicidad.

5. SAGITARIO

Te conviertes en líder de tu propio destino. La energía de crecimiento, muy ligada a Júpiter, te abre puertas en lo laboral y te permite avanzar con seguridad. Hay oportunidades que te darán estabilidad y reconocimiento. Es tu momento de actuar con decisión, porque cada paso firme te acerca a una vida más próspera.

¿Cómo será la energía del universo esta semana y cómo afectaerá a los signos?

Estamos en plena temporada de Tauro, un momento del año en el que el Sol ilumina todo lo relacionado con la seguridad, el dinero y la construcción de estabilidad. Tauro está regido por Venus, por eso esta etapa no solo habla de finanzas, sino también de bienestar, disfrute y todo aquello que te hace sentir en equilibrio.

Cuando el Sol transita por este signo, la energía se vuelve más lenta pero constante. Ya no se trata de correr o improvisar, como ocurrió en Aries, sino de construir con paciencia: ahorrar, invertir, formalizar relaciones, cuidar el cuerpo y apostar por lo seguro. Es una temporada ideal para consolidar proyectos, hacer crecer ingresos y tomar decisiones que den resultados a largo plazo.

Horóscopo
El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana marca una misión esta semana.|(CANVA/Facebook de Mhoni Vidente)

Este tránsito beneficia especialmente a los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio), porque vibran en la misma frecuencia de estabilidad y orden. También impulsa a los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), que encuentran apoyo emocional y oportunidades que fluyen con mayor facilidad.

¿Cuáles signos sentirán la energía más pesada?

Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) y fuego (Aries, Leo y Sagitario) pueden sentir esta energía como más pesada o exigente. Para ellos, el universo pide bajar el ritmo, pensar antes de actuar y dejar de lado la impulsividad. No es una mala racha, sino una etapa de ajuste necesario para alinear sus decisiones con algo más sólido y duradero.

En resumen, esta temporada no premia lo rápido, sino lo bien construido. Quien entienda eso, es quien realmente conecta con la abundancia que trae Tauro.

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