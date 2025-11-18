POR FIN: la ciencia revela cuál animal es más fiel con su dueño, el perro o el gato

Durante años, la fidelidad de las mascotas ha sido tema de debate entre amantes de los perros y los gatos. Mientras unos aseguran que el perro es el compañero más leal, otros defienden la independencia afectuosa del gato. Sin embargo, recientes estudios han analizado su comportamiento, sus vínculos emocionales y la forma en que procesan la relación con los humanos y los resultados ofrecieron una perspectiva sorprendente sobre cuál de ellos demuestra una lealtad más profunda.

Científicos de la Oregon State University dieron a conocer que el perro es considerado el animal más fiel, principalmente por su fuerte apego emocional y su naturaleza social. Sin embargo, indicaron que no se debe subestimar los lazos afectivos que puede llegar a tener un felino con su amo.

¿Por qué el perro es el animal más leal para el humano?

Los expertos mencionaron que los perros desarrollan un apego muy similar al de un niño hacia su cuidador. De hecho, estudios han demostraron que estos animales:



Buscan activamente la cercanía

Siguen a sus dueños

Manifiestan estrés cuando se separan de ellos.

A su vez, están biológicamente predispuestos a vivir en grupo, por lo que la lealtad y la cooperación son parte de su naturaleza y la interacción con su dueño aumenta la oxitocina, fortaleciendo el vínculo.

¿Los gatos son leales a sus dueños?

Por otra parte, el estudio encontró que los gatos pueden ser leales a sus dueños, pero su forma de demostrarlo es distinta a la de los perros. De hecho, científicos revelaron que suelen expresar su apego de manera más sutil, por ejemplo:



Siguiendo a su humano por la casa

Durmiendo cerca o encima de él

Ronroneando o amasando

Mostrando la barriga (señal de confianza)

Buscando contacto visual

Llevando “regalos” (juguetes o presas)

Saludando con la cola erguida y la punta doblada.

ddc gatos lamiendo

Asimismo, remarcaron que los felinos son más independientes, pero eso no significa que no desarrollen vínculos fuertes. La ciencia indica que muchos gatos crean apegos seguros similares a los de los perros y se sienten tranquilos y protegidos junto a sus dueños.