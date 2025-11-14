Estas son las 9 frutas que NUNCA deberías darle de comer a tu perro: su salud está en riesgo

Si bien muchos dueños suelen compartir con sus mascotas parte de lo que comen, no todas las frutas son seguras para tu perro. Algunas pueden parecer inofensivas, pero en realidad contienen sustancias que afectan su sistema digestivo, su hígado o incluso su corazón. Para evitar sustos y cuidar su bienestar, es fundamental conocer cuáles son esos alimentos que jamás deberían formar parte de su dieta.

De acuerdo a especialistas del sitio Sweetwater Vet, ciertas frutas nunca deberías darle de comer a tu mascota porque podrían poner en riesgo su salud sin que lo notes. Entre ellas, mencionaron al menos nueve:



Uvas y pasas: son extremadamente tóxicas para los perros y pueden causar fallo renal agudo, incluso en pequeñas cantidades.

son extremadamente tóxicas para los perros y pueden causar fallo renal agudo, incluso en pequeñas cantidades. Aguacate: contiene persina, una sustancia que puede provocar vómitos, diarrea y problemas respiratorios en perros.

contiene persina, una sustancia que puede provocar vómitos, diarrea y problemas respiratorios en perros. Cerezas: sus huesos, hojas y tallos tienen cianuro. Además, el hueso puede causar obstrucciones intestinales.

sus huesos, hojas y tallos tienen cianuro. Además, el hueso puede causar obstrucciones intestinales. Manzana (las semillas): la fruta en sí es segura, pero las semillas contienen cianuro, por lo que es mejor evitar ofrecerla con semillas o en exceso.

la fruta en sí es segura, pero las semillas contienen cianuro, por lo que es mejor evitar ofrecerla con semillas o en exceso. Duraznos y ciruelas: sus huesos también contienen cianuro y pueden obstruir el sistema digestivo.

sus huesos también contienen cianuro y pueden obstruir el sistema digestivo. Higo fresco: puede causar irritación en la piel y la boca del perro, además de vómitos o diarrea.

Crédito: Archivo FIA perros

Pomelo (toronja): su acidez puede alterar el estómago del perro y afectar su metabolismo.

su acidez puede alterar el estómago del perro y afectar su metabolismo. Limón: altamente ácido, provoca malestar estomacal, vómitos y diarrea. Su cáscara y hojas son tóxicas.

altamente ácido, provoca malestar estomacal, vómitos y diarrea. Su cáscara y hojas son tóxicas. Caqui: su pulpa es muy astringente y las semillas pueden generar obstrucciones intestinales o inflamación.

Otros alimentos y bebidas que pueden dañar la salud del perro

Por otra parte, los expertos revelaron que existen otros alimentos y bebidas que pueden dañar la salud de un perro, además de las frutas mencionadas:



Chocolate

Cebolla, ajo y puerro

Alcohol

Café, té y bebidas energéticas

Huesos cocidos

Carne cruda sin control sanitario

Sal en exceso

Masa cruda con levadura

Comida chatarra o muy condimentada.

Por tal razón, recomendaron darle alimento balanceado, ya que está formulado específicamente para cubrir todas sus necesidades nutricionales de manera segura, completa y equilibrada.