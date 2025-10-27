Este es el programa de Infonavit que ayudará a los usuarios con sus deudas pendientes

Cuando uno tiene un crédito en Infonavit, puede pasar que por múltiples razones nos atrasemos en la realización de ciertos pagos, una situación que nadie desea tener que experimentar ese proceso. Por suerte existe un programa que ayuda a los usuarios con las deudas pendientes.

Muy pocos lo conocen. Para que lo puedas aprovechar, te detallaremos todo lo que se sabe al respecto, en qué consiste y cómo puedes solicitarlo. Así que toma nota al respecto y descubre todo el proceso que debes hacer.

¿En qué consiste el programa del Infonavit?

El programa se llama “Borrón y Cuenta Nueva”, se destaca por ayudar a regularizar las deudas pendientes del Infonavit, evitando que tu mensualidad presente algún tipo de aumento o cambio, logrando que no presenten algún tipo de afectaciones en tus finanzas personales.

Dentro del apoyo, se menciona que los usuarios, al realizar los pagos posteriores a tiempo y completo, tendrán acceso a un beneficio económico, ya sea lo equivalente a una mensualidad o a los intereses generados desde la tercera mensualidad. Para poder aplicar a dicho programa, los usuarios deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

Tienes 1 a 9 mensualidades sin pagar.

Agotaste el seguro de desempleo.

Alcanzas a pagar el crédito en el plazo establecido al inicio del programa.

El crédito no se encuentra en proceso jurídico.

No contar con una solución de pago o reestructura activa.

Si no has liquidado y te faltan 12 mensualidades.

¿Cómo puedo solicitar el programa?

Para que los usuarios puedan acceder al programa del Infonavit para sus deudas pendientes, existen 3 formas en que pueden hacer la solicitud. Esto es lo que puedes hacer:

Desde tu cuenta en “Mi cuenta Infonavit”, da clic en “Mi crédito”, después entra a “Solicitud de reestructura”.

Entra al Centro de Servicio del Infonavit o al área de Cobranza de la Delegación Infonavit. Presenta tu NSS o número de crédito e identificación oficial.

En caso de que el crédito se encuentre asignado a un Agente de Cobranza Extrajudicial, ellos serán los encargados de comunicarse contigo.

Ante cualquier duda, acude a las oficinas oficiales para que puedas obtener más información al respecto, o emplea el portal oficial para consultar cualquier pregunta. Aprovecha las herramientas que tienes disponibles.