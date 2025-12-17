VIDEO: Propinan brutal golpiza a Justin Bieber frente a su esposa

Justin Bieber ha optado por mantener un perfil más bajo luego de que decidiera mantenerse alejado de los escenarios. Sin embargo, siempre surge algo que lo coloca nuevamente en el ojo público.

El cantante se hizo famoso mundialmente en su adolescencia tras ser descubierto por los videos que publica en YouTube. Actualmente no es la música lo que lo pone como tendencia, sino un video en el que se lo ve recibir una golpiza.

¿Qué le pasó a Justin Bieber?

El medio TMZ fue el encargado de dar a conocer este video que fue compartido por cientos de usuarios, como también por periodistas como Javier Ceriani. Según lo que se sabe hasta el momento es que el cantante estaba dentro de un edificio y todo indicaría que tuvo un altercado con un hombre.

De acuerdo a lo que muestra el video, podemos ver a Justin Bieber y al hombre cruzando algunas palabras. De un momento a otro el otro sujeto comenzó a jalonear al cantante y se terminaron yendo a los golpes. Incluso el hombre se abalanzó sobre el artista que terminó cayendo al piso.

CAPTAN A JUSTIN BIEBER EN ACALORADA PELEA



Durante las primeras horas de este miércoles 17 de diciembre, se dio a conocer un metraje donde el cantante canadiense @justinbieber es brutalmente golpeado por un hombre con el que mantuvo una #discusión momentos antes.



El metraje,… pic.twitter.com/4BrAelNQM7 — 24 Morelos (@24_morelos) December 17, 2025

Hailey Bieber fue duramente criticada por salir corriendo

De acuerdo a los medios periodísticos, la pelea fue presenciada por la esposa de Bieber pero la modelo y empresaria de 29 años, quien aparece en el video parada en un costado. Luego se la ve salir corriendo cuando comienza la golpiza.

Como mencionamos anteriormente, el periodista Javier Ceriani se hizo eco de la noticia por lo que en los comentarios de su cuenta se pudo leer algunas opiniones que hacían alusión a la falta de presencia de su seguridad como así también el accionar de Hailey.

Por el momento no hay una explicación oficial sobre lo sucedido pero todo indicaría que el cantante canadiense se encuentra en buen estado de salud a pesar de los golpes que recibió.

