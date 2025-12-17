Afirman que Cazzu habría encontrado un nuevo amor: él sería su nuevo enamorado

Desde que su historia de amor con Christian Nodal culminó, Cazzu se ha convertido en una estrella muy respetada por su fandom mexicano. “La Jefa” es ovacionada en casa concierto y también cuando algo se conoce sobre su vida y la de su hija Inti.

La artista argentina pasó recientemente por México con shows con lleno total y excelentes críticas. Sin embargo, parece que Cazzu no solo se llevó aplausos de tierras aztecas sino que trascendió que habría encontrado un nuevo amor.

¿Cazzu tiene nuevo novio?

Mientras el furor por Cazzu ya se comienza a percibir en Estados Unidos, por las fechas anunciadas y los sould out confirmados, su vida personal sigue despertando el interés de los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo. Ahora, su corazón se encuentra en medio de un rumor.

Fue el periodista Javier Ceriani el encargado de deslizar que Cazzu estaría iniciando una relación sentimental. “En la gira 2025 que Cazzu hizo en México se habría afianzado el amor entre Cazzu y otra persona. Fue en territorio mexicano que a Cazzu le volvieron las mariposas en el estómago”, reveló el reportero.

¿Quién es el nuevo amor de Cazzu?

Ceriani no brindó muchos detalles sobre la supuesta relación sentimental que estaría protagonizando Cazzu, pero precisó que “en tierras aztecas le habría crecido el vínculo con esta persona. Le habría afianzado la relación el tour”.

En torno a la identidad del supuesto nuevo amor de la cantante argentina, el periodista dijo que “puede ser que sea del equipo de Cazzu, que es muy poco, o sea de alguien del equipo del tour mexicano con empleados mexicanos y Cazzu vuelva a comer chile”. Sin dar nombres, el reportero afirmó que “muy pronto lo van a saber” y dejó así un gran suspenso sobre quién habría conquistado el corazón de “La Jefa”.