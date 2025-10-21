Este es el pueblo mágico con las aguas termales más grandes, según la IA

Quienes gustan disfrutar de las aguas termales tienen en México un vasto abanico de posibilidades, con sus particularidades. En Hidalgo se encuentran las más grandes, de acuerdo a una reciente respuesta que ha ofrecido la Inteligencia Artificial (IA).

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

La respuesta de la IA llegó para revelar en qué pueblo mágico de México pueden disfrutarse las aguas termales. Así es como, de acuerdo a las especificaciones recibidas, esta tecnología se encargó de analizar las aguas termales mexicanas y los lugares más elegidos para sacar una conclusión.

¿Dónde están las aguas termales más grandes?

ChatGPT es la IA que comparó cada complejo, analizó las reseñas de los visitantes y llegó a la conclusión que las Grutas de Tolantongo, ubicadas cerca del pueblo mágico de Cardonal en Hidalgo, son uno de los complejos de aguas termales más grandes de México.

“Aunque Cardonal no está catalogado como pueblo mágico, las grutas son famosas por su vasta extensión y sus espectaculares paisajes”, remarcó la IA como una primera justificación de su respuesta.

¿Qué destaca a las Grutas de Tolantongo?

ChatGPT afirmó que el complejo de las Grutas de Tolantongo “se forma a partir de un sistema de cuevas y un cañón por el que corre un río de aguas termales”. Además, precisó que “el lugar es famoso por sus formaciones rocosas en las que se han creado pequeños ‘jacuzzis’ naturales escalonados, con agua cálida y vistas panorámicas”.

La Inteligencia Artificial no solo remarcó que las aguas termales más grandes se encuentran en las Grutas de Tolantongo, sino que en estas existen varios atractivos. “Además del río y las pozas, el complejo cuenta con una gruta principal, un túnel de vapor y una poza gigante. Los visitantes pueden encontrar servicios de camping, hoteles y restaurantes en el lugar”.