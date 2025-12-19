Polémica en redes: AriGameplays revela que sufrió agresiones físicas por parte de un exnovio y los internautas encienden la duda: ¿De quién se trata?

En las últimas horas, la influencer mexicana AriGameplays, una de las creadoras de contenido con más éxito en habla hispana, volvió a ser el foco de la atención luego de darse a conocer una fuerte confesión durante una de sus transmisiones en vivo el pasado 18 de diciembre del 2025, durante un encuentro con Rivers y su hermana Ama Blitz, generando gran controversia al señalar que fue víctima de violencia en su anterior noviazgo.

Recordemos que AriGameplays es una creadora digital, originaria de Ciudad Juárez, que ganó alta popularidad por sus transmisiones en directo y su noviazgo con Juan Guarnizo, el cual ha sido de nuevo tendencia tras las declaraciones sobre un supuesto episodio de violencia que la influencer habría vivido. No obstante, es importante señalar que la creadora de contenido no dio nombres ni detalles específicos, lo que detonó especulaciones, debates y llamados a la prudencia entre sus seguidores.

¿Qué dijo AriGameplays durante el stream?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, las declaraciones se dieron durante una dinámica conocida como “Yo Nunca, Nunca”, y fue ante una pregunta relacionada con agresiones durante una borrachera que AriGameplays hablaría sobre el momento. La creadora de contenido comentó que había tenido un episodio complicado con una expareja, pero rápidamente corrigió la declaración aclarando que no fue ella la que agredió, sino que había sido víctima de agresiones físicas.

Arigameplays no se cansa de dejar dichos abiertos para que se malinterpreten y culpen a juan, el papel de víctima siempre es el más cómodo y en este se nota como cambia de agredir a alguien a que alguien la agredió https://t.co/MwVMEdf9gR — su💪 (@Sanchho) December 19, 2025

Tras la confesión, el ambiente del stream cambió por completo; un silencio evidente se apoderó de la transmisión y ninguna de las participantes supo cómo sobrellevar el tema. Además, se debe tomar en cuenta que supuestamente el video original habría sido dado de baja y posteriormente recuperado por la comunidad digital.

Redes sociales reaccionan y surgen especulaciones

Como era de esperarse, las declaraciones de AriGameplays generaron una ola de interpretaciones. Mientras algunos buscaban vincular la confesión con su separación del streamer colombiano Juan Guarnizo, con quien estuvo casada entre 2019 y 2024, algunos otros hicieron hincapié en que no existe confirmación alguna de que ella se refiriera a él.

Los internautas también han señalado que incluso la expareja ha salido a declarar públicamente que su separación se dio en muy buenos términos, argumentando solo diferencias personales y profesionales, jamás mencionando episodios de violencia.