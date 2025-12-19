SIN RENCOR: J Balvin perdonó a Residente por sus ataques

La polémica entre Residente y J Balvin estalló en 2021 por un llamado de J Balvin a boicotear los Latin Grammy, a lo que Residente respondió con una "tiradera" criticando su falta de coherencia y valores, acusándolo de ser inconsistente y de priorizar negocios sobre arte, mencionando supuestas deslealtades y un episodio de "hot dogs" en los premios, lo que llevó a una fuerte discusión pública que afectó la salud mental de J Balvin.

El cantante colombiano recordó uno de los momentos más complicados de su trayectoria artística: el conflicto con Residente tras el lanzamiento de la Bzrp Music Sessions Vol. 49, en 2022. Aquella polémica generó una ola de críticas y comentarios negativos que afectaron profundamente su imagen pública. Sin embargo, tres años después, el intérprete de “Mi Gente” asegura que ha dejado atrás ese episodio y que hoy vive una etapa renovada en su carrera.

“Le tengo cariño a Residente”

En una conversación con el youtuber Ibai Llanos, J Balvin confesó que no guarda rencor hacia el rapero puertorriqueño. “Ya todo pasó, todo está bien. Creo que todo empieza por perdonarse a uno mismo. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, pase lo que haya pasado. Eso también es parte de la madurez”, expresó.

El artista reconoció que la experiencia fue frustrante y dolorosa, pero también una lección que lo ayudó a crecer. “Nunca pensé que me vería envuelto en problemas, tiraderas o polémicas mediáticas”, añadió.

Durante la charla, aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores. Señaló que en el mundo actual muchas personas están acostumbradas a odiar: “Cuando guardas odio en tu corazón, ese veneno te lo terminas tragando tú mismo. En un momento, eso me hizo la vida muy miserable”, reflexionó.

¿Cuál es su relación con Bad Bunny?

El colombiano también aclaró los rumores sobre una supuesta mala relación con Bad Bunny. Por el contrario, aseguró sentirse feliz por el éxito del puertorriqueño y no descartó una futura colaboración. “Estoy feliz por todo lo que está viviendo Benito. El ego es traicionero, la palabra es envidia. Pero me liberé de todo eso; mi lucha no es ser el número uno”.

"Oasis": un proyecto histórico con Bad Bunny

J Balvin recordó con orgullo el álbum "Oasis", que lanzó junto a Bad Bunny en 2019 y que marcó un antes y un después en la música urbana. El proyecto rompió récords y consolidó a ambos artistas como referentes globales del género.