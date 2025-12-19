¿Se cambió el rostro? Las ALARMANTES fotografías de Anitta

A través de sus historias en Instagram , la cantante brasileña Anitta dejó sin palabras a sus seguidores al publicar una serie de videos donde se aprecia un evidente cambio en su rostro. Aunque la artista nunca ha negado sus intervenciones quirúrgicas, su “nuevo” aspecto generó conmoción y debate entre los fanáticos.

Los usuarios reaccionaron de inmediato en redes sociales, asegurando que la intérprete modificó sus rasgos por completo. En las imágenes recientes, los labios de Anitta lucen más gruesos, las cejas más altas y los párpados más espaciosos, transformando de manera significativa su apariencia.

Anitta y su relación abierta con las cirugías plásticas

La cantante siempre ha sido transparente respecto a sus procedimientos estéticos. En 2019, durante su visita al programa “El Hormiguero”, confesó sin tabú que se había sometido a varias cirugías, incluyendo rinoplastia, modificación en el mentón y reducción de busto. En esa ocasión, aseguró que le gustaría hacerse retoques con mayor frecuencia si tuviera el tiempo necesario para recuperarse.

Cuatro años después, Anitta volvió a hablar sobre las razones que la motivan a cambiar sus rasgos físicos: “Porque quería, no porque me avergonzara de mi cuerpo, simplemente porque quería hacer algunos cambios y me gustó el resultado. Siempre me he mantenido fiel a la noción de transparencia”, declaró en una entrevista a Glamour UK.

¿Por qué Anitta defiende las cirugías?

La artista también ha defendido públicamente a las personas que deciden someterse a cirugías plásticas: “La gente siempre dice: quiérete a ti misma. Pero luego nunca dicen cuándo han cambiado algo. Si quieres cambiar, ve allí y hazlo, no pierdas el tiempo preocupándote por ello y por lo que piensen los demás”, comentó.

En la misma línea, agregó: “Las intervenciones que me hice o las que me acabe haciendo en el futuro fueron sólo por mi bienestar personal, para sentirme bien conmigo misma. El secreto de la belleza es sentirse bien con uno mismo”.

Anitta reaparece durante sus vacaciones en Suiza

La nueva aparición de Anitta se dio mientras disfrutaba de unas vacaciones en Suiza, rodeada de paisajes invernales y acompañada de su círculo más íntimo. Sus publicaciones, además de mostrar su rostro renovado, reflejaron momentos de descanso y disfrute en medio de la polémica que generaron sus cambios estéticos.

Esta es la imagen de la artista brasilera que más impactó a los fanáticos.