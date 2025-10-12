¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito para ir a ver catrinas?

Hay un Pueblo Mágico que se destaca por cubrir sus calles y puntos más reconocidos con figuras de catrinas, convirtiéndose en un punto indispensable para conocer. En especial, si adoras de la fiesta del Día de Muertos, una tradición que nos conecta con nuestras raíces y difuntos.

Es así que te hablaremos del lugar más bonito para que puedas disfrutar de la gran fiesta. Te detallaremos qué podrás encontrar, en dónde se encuentra y qué cualidades la hacen atractiva ante el turismo.

¿Cuál es el Pueblo Mágico donde puedes ver catrinas?

El Pueblo Mágico más bonito para ver a las catrinas monumentales, se trata de Atlixco, un destino que se encuentra en el estado de Puebla. Destacándose por tener una vista directa al Popocatépetl, un lugar ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y del clima frío.

Sin embargo, en las semanas previas a la fiesta de Día de Muertos, el pueblo se llena de catrinas monumentales de hasta 8 metros de altura. Es una tradición que se hace desde hace 5 años, convirtiéndose en un importante referente cultural, atrayendo a turistas de todas partes del mundo.

Dicho evento, se le conoce como el Valle de Catrina. Se hicieron un total de 22 esculturas artesanales, de las cuales 14 se quedarán en Atlixco, mientras de 8 de ellas se trasladaron a Puebla y Guanajuato, enviando el talento de sus artistas a otras partes del país para que puedan ser conocidas. Permanecen del 3 de octubre hasta el 2 de noviembre.

¿Qué hay de bueno en Atlixco?

Además, de ser el Pueblo Mágico más bonito donde puedes ver a las catrinas de 8 metros, es un destino turístico que se destaca por tener otros atractivos. Convirtiéndose en una gran opción para visitar. Durante nuestro viaje hay que conocer los siguientes puntos: