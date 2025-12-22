Esto se sabe Sabine Moussier tras la versión de su muerte

En los últimos días, Sabine Moussier se ha encargado de dominar los titulares, debido a que se había divulgado información de que la actriz había viajado a Colombia para aplicarse la eutanasia por la enfermedad que padece, generando todo tipo de rumores al respecto.

Ante los hechos, la hija de la celebridad subió una foto a sus redes sociales, dejando en claro la situación que está viviendo su mamá en estos momentos. A continuación te daremos más detalles al respecto.

¿Qué pasó con Sabine Moussier?

Recientemente, en TikTok, se dio a conocer que Sabine Moussier se iba a aplicar la eutanasia en Colombia, donde vemos que supuestamente Cynthia Klitbo la estaba acompañando, y que Galilea Montijo anunció los hechos, pero todo fue modificado con IA. En conclusión, se trató de una noticia falsa.

Ante estos rumores, su hija Camila Peralta Moussier subió una foto con su madre y familia, dejando en claro que todos los rumores que se han hecho son falsos. Aunque la actriz padece de neuropatía de fibras pequeñas, su supuesta muerte es algo completamente falso.

Igualmente, nuestra “villana de telenovelas” favorita reapareció en redes sociales mediante una historia de Instagram demostrando que ella se encuentra bien, eliminando todos los chismes que se le han creado.

¿Qué enfermedades padece Sabine?

Como lo mencionamos en un inicio, Sabine Moussier padece neuropatía de fibras pequeñas. El National Library of Medicine detalla que se destaca por ser un dolor urente, que usualmente se presenta en las extremidades; la mayoría de las veces suele ser en los pies, ya que afecta a las fibras nerviosas.

Por lo que es importante que, ante el padecimiento, se solicite el apoyo de profesionales, quienes serán los encargados de evitar el dolor o afectaciones en el sistema. Gracias a la publicación de la hija de la actriz, sabemos que se encuentra estable, logrando aclarar todos los rumores sobre la aplicación de la eutanasia y su bienestar.